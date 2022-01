Svær kamp for Bedsted: Taber til topholdet

AARHUS:Indtil videre har det været en god sæson for Bedsted KFUM’s damer, der spiller med i toppen af 1. Division. Men lørdag eftermiddag rendte thyboerne ind i overmagten, da de mødte rækkens tophold ASV Aarhus på udebane. Her måtte Bedsted KFUM tage hjem med et nederlag på 1-3.

- Vi var ramt af både skader og afbud i dag, hvor flere måtte spille ude af deres sædvanlige position. Men selvom vi tabte, tager vi hjem med en god fornemmelse, fordi vi gav alt mod et tophold, siger træner for Bedsted KFUM, Flemming West.

I første sæt var Bedsted KFUM i store problemer. Hjemmeholdet fik hurtigt overtaget og fik en føring på 13-2. Derfor endte det også med en overbevisende sætsejr til ASV Aarhus på 25-9.

Til gengæld kom Bedsted KFUM meget bedre med i andet sæt. Her fulgtes de to hold ad, men ved stillingen 14-14 bragte Bedsted KFUM sig foran. Herefter blev de ved med at holde en føring på et par bolde og vandt sættet 25-21.

- I andet sæt fik vi rokeret lidt rundt, og vi fik mere gejst i vores spil. Det gjorde, at vi spillede bedre og endte med at vinde sættet, siger Flemming West.

I tredje sæt fortsatte de gode takter for Bedsted KFUM, men desværre for thyboerne steppede ASV Aarhus et nivaue op. Bedsted KFUM spillede nogle gode sæt, men de fleste gange var det hjemmeholdet, som vandt boldene. Dermed vandt hjemmeholdet sættet 25-9.

I fjerede sæt var der pres på Bedsted KFUM, som var tvunget til at vinde for at få point med hjem. Og det blev også et tæt sæt, men Bedsted KFUM formåede aldrig at komme foran. Derfor måtte de se sig slået 19-25 i fjerde sæt og 1-3 samlet.

- Vi havde en god rytme i fjerede sæt, men vi kunne godt mærke, at vi kun var syv spillere afsted i dag, og kræfterne var ved at være opbrugte, siger Flemming West og fortsætter:

- Det var en svær udekamp, som nu er overstået, og vi kan tage meget positivt med til næste kamp.

Kampfakta:

Volleyball, 1. Division

ASV Aarhus

Bedsted KFUM

Resultat: 3-1

Sætscore: 25-9, 21-25, 25-9 og 25-19