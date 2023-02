Svære tider i butikscenter: Men to nye lejere er nu på vej

THISTED:For godt et år siden flyttede tøjkæden H&M ud af det, der - bortset fra Føtex - var det største lejemål i J. P. Jacobsen Centret i Thisted.

Nu er der fundet nye lejere til den del af H&M's butik, der havde til huse i stueetagen. Det bekræfter Per Overgaard Christensen, medindehaver af shoppingcentret.

Han holder kortene tæt til kroppen med hensyn til, hvad det er for nogle butikker, der skal dele de cirka 620 kvadratmeter. Men der bliver tale om faste lejemål og altså ikke kun "pop up-butikker" som dem, der i kortere perioder har lagt beslag på dette areal, siden H&M rykkede ud.

Der er nu hyret folk til at fjerne den rulletrappe, som forbandt de to etager, som H&M-butikken var fordelt på. Dette arbejde, som ventes at tage tre dage, går i gang mandag 6. februar.

- Jeg kan ikke sige noget om, hvad det er for nogle butikker, vi har lavet aftale med. Men det er specialbutikker, som er medlemmer af store kæder, og efter planen skal de åbne inden 1. maj. Så det kommer til at fungere rigtig godt, siger Per Overgaard Christensen.

Derimod er der endnu ikke nogen endelige aftaler for de 800 kvadratmeter på første sal, som også var en del af H&M. På samme etage står andre 2200 kvadratmeter tomme - nemlig de lokaler hvor dels butikken Det Smager af Thy, dels tøjforretningen Brinch Sale senest har haft til huse.

- Det er rigtigt, at vi har en del tomme lokaler lige nu. Men vi har spændende planer for det hele. Så jeg er fortrøstningsfuld, selv om det er svære tider, siger Per Overgaard Christensen.