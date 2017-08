Svampemysterium i bioaffaldet

THISTED: Hver gang Hans Andersen smider en brun papirpose med bioaffald ind i sin skraldespand derhjemme på Margrethevej i Thisted, bliver han mødt af en støvsky.

Støvskyen kommer fra en gul svamp, der ser ud til at trives i det fugtige miljø i den sorte affaldstønde, som mange borgere i kommunen har stående.

- Når skraldemændene har været her for at tømme affaldsspanden stod der en kæmpe gul støvsky op fra deres skraldebil. Jeg har aldrig set magen. Og jeg var da selv bange for at indånde støvet, når jeg kom skrald i affaldsspanden, fortæller Hans Andersen.

Han fortæller, at han for måneder tilbage rettede henvendelse til Thisted Kommune for at få dem til at undersøge, om støvet - og svampen - er sundhedsskadelig.

Kommune har herefter sendt prøver af sted til et laboratorium i Holstebro. Senest onsdag i denne uge, hvor medarbejdere fra laboratoriet har været oppe på Margrethevej for at tage prøverne.

- For en sikkerheds skyld har jeg givet dem en tom pose med. Det kan jo godt tænkes, at svampen allerede er inde i poserne, som vi har fået udleveret, siger Hans Andersen.

Sidstnævnte tror sektionsleder affald og ejendomme hos kommunen, Søren Funder Larsen, dog ikke på.

- Jeg har svært ved at tro, at svampen er inde i papirsposerne. Men jeg kan bekræfte, at vi er ved at undersøge sagen, siger Søren Funder Larsen.

Han oplyser, at han på det seneste har forhørt sig hos kolleger i andre kommuner, der også indsamler bioaffald separat. Og også her kender man til svampen - som man dog anser som ganske ufarlig.

- Holdningen er, at det er en ganske ufarlig svamp, der udvikles i forbindelse med fugt og biomasse. Men nu skal vi have fastslået, hvad det er for en svamp, og hvor den kommer fra. Det er vi ved at finde ud af, og jeg regner med, at resultaterne foreligger i begyndelsen af den kommende uge, siger Søren Funder Larsen.

Indtil det officielt er blevet slået fast, at svampen er ufarlig, vil man komme til at møde skraldemænd iført en støvmaske.

- Det gør vi for en sikkerheds skyld indtil det er bevist, at svampen er ufarlig, siger Sten Helledie fra renovatørfirmaet M. Larsen.