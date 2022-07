Svineheld: Thybo får ved et tilfælde plads på første parket, når Vingegaard hyldes på Rådhuspladsen

THISTED:Hvor heldig kan man være?

Få er lige så heldige som Benny Rytter, der på grund af et forretningsmøde, som ikke kunne nås inden ferien, nu befinder sig i København på onsdag klos op ad pladsen, hvor fejringen af en anden thybo, nemlig Jonas Vingegaard, finder sted.

Det var egentligt meningen, at han skulle have været i København for noget tid siden, men da han ikke nåede det, tænkte den erhvervsdrivende thybo, at han kunne bruge lidt af sin ferie på at tage til hovedstaden, så han både kunne klare mødet og få en hyggelig tur med en veninde.

Jonas Vingegaards sejr gav stor jubel i barndomsbyen Hillerslev, hvor også Benny Rytter befandt sig til fejring. Onsdag får Benny igen lov til at fejre den nykårede Tour de France-vinder. Foto: Bo Lehm

Da Jonas Vingegaard endelig kunne kalde sig vinder af Touren, var det både en glad, men også lidt bekymret Benny Rytter, der så til.

- Det første jeg tænkte var, at jeg da nok skulle få reserveret noget parkering i en fart, siger en grinende Benny, der til daglig driver firmaet Thy Trapper.

Den store fejring giver fugtige øjenkroge

Årets Tour de France, og særligt den store danske succes, har givet Benny Rytter anledning til at følge ekstra godt med.

Da Benny så muligheden for at være med til at fejre Vingegaards sejr i Tivoli, når nu han var i København, greb han hurtigt den chance. Og netop det store arrangement i Tivoli er et han glæder sig til.

- Det bliver da stort! Jeg glæder mig i hvert fald. Og jeg tror da også, at jeg kommer til at knibe en lille tåre, når han holder sin store tale - ellers skal man da næsten være lavet af sten, siger Benny Rytter, der forudser kaos i og omkring Tivoli.

Når der sker så stor en sportsbegivenhed som denne, så kan det meget let skabe mindelser om sejren ved EM i fodbold i 1992.

Det gør det i hvert fald for Benny, der forventer rigtigt god stemning i forbindelse med fejringen.

- Der kommer helt sikkert til at være virkeligt god stemning - jeg skal i hvert fald nok gøre mit, siger Benny Rytter.