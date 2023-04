Svømmere i topform: Nordjysk klub har nu tre på det danske landshold. Og én på det østrigske

THISTED:- Et helt fantastisk stævne, hvor klubben nåede nye højder.

Mads Bjørn Hansen, cheftræner for Thisted Svømmeklub, fortæller med begejstring om stævnet Danish Open i påsken, hvor der blandt andet bliver udtaget svømmere til landsholdet. Og her gjorde Thisted-klubben sig virkelig bemærket.

Klubbens topnavn, 23-årige Karoline Sørensen, vandt guld i favoritdisciplinen 200 meter ryg.

Hun, der tidligere har deltaget i både OL og EM, har hidtil været ene om at repræsentere klubben på landsholdet, så får hun nu følgeskab af tre andre.

23-årige Karoline Sørensen vandt guld ved Danish Open. Men kvalifikationen til VM glippede. Privatfoto

To af klubbens unge talenter, Emma Brogaard Krogh og Freja Jørgensen på henholdsvis 16 og 15 år, kvalificerede sig begge til ungdomslandsholdet.

Emma kvalificerede sig i 100 meter ryg til de europæiske juniormesterskaber, der finder sted i Serbien til sommer, mens Freja skal repræsentere Danmark ved de nordiske mesterskaber i Jönköping i Sverige.

Og så har Thisted Svømmeklub tillige fået en landsholdssvømme nummer fire med 18-årige Iris Julia Berger. Hun stiller dog op for Østrig. Men efter i mange år at have holdt ferie Thy ha Iris nu valgt at bosætte sig her og træne for Thisted Svømmeklub, fortæller Mads Bjørn Hansen.

Iris Julia Berger svømmer for det østrigske landshold, men stiller op for Thisted Svømmeklub. Privatfoto

- Hun kom hjem fra Danish Open med hele to medaljer og har flyttet sit niveau flot, fortæller han.

Forud for Danish Open-stævnet var målet for Thisted Svømmeklub, at de 12 deltagere skulle forbedre deres personlige rekorder. Og det blev mere end opfyldt, hvor Thisted-svømmerne forbedrede deres rekorder i 85 procent af alle løb.

- Det gik langt over forventet, siger træneren.

VM glippede for Karoline

Lidt skuffende var stævnet måske for Karoline Sørensen, trods guldmedaljen i 200 meter ryg. Hun klarede nemlig ikke snittet til de forestående verdensmesterskaber, og måtte nøjes med en billet til det mindre vigtige EM for U23.

- Der er meget høje krav til VM-kvalifikationen. Men hun var tæt på, og svømmede den 11.-hurtigste tid i Europa i år, fortæller Mads Bjørn Hansen.