Svømmetræner fra Thisted skal arbejde med verdensstjerner

THISTED:Thisted Svømmeklubs cheftræner Mads Bjørn Hansen vil fra begyndelsen af oktober til 13. november være engageret med 32 verdenssvømmere, der deltager til International Swimming League (ISL).

300 af verdens bedste svømmere deltager, og der må kun være 30 trænere og 10 hold, og Mads Bjørn Hansen er udtaget til at være træner for New York Breakers.

Han fortæller, at han er beæret og glad for at være udtaget.

- Det er ikke hver dag, at verdens største svømmeliga banker på min dør og tilbyder muligheden for at få international erfaring fra allerforreste række, siger han.

Mads Bjørn Hansen er den eneste danske træner, der er udtaget, og han skal arbejde med svømmere, der har vunder medaljer ved OL, VM og EM samt sat verdensrekorder. Blandt andet kommer han til at arbejde med den danske svømmer Jeanette Ottesen.

For Thisted Svømmeklub betyder det, at klubbens cheftræner er bortrejst i seks uger. Formanden for svømmeklubben Jesper Sander fortæller, at klubben i disse seks uger har hentet den tidligere cheftræner i svømmeklubben, nordmanden Frank Pedersen til at overtage trænergerningen.

Jesper Sander udtrykker både tilfredshed og ærgrelse over, at klubbens cheftræner er blandt de udtagne til ISL.

- Det er en stor glæde for klubben, at vores cheftræner er blandt de udtagne, men vi er naturligvis ærgerlige over, at han ikke er at finde på bassinkanten i seks uger.

Dertil siger Mads Bjørn Hansen, at det er fantastisk, at der har været så stor en opbakning fra klubben til, at han kunne gribe denne mulighed.