Sygehuslægen rykker ud til børnene

THISTED: Fireårige Elliot og hans mor, Margrethe Rokkjær, fra Sennels er blandt de flere hundrede børn og forældre, der nu slipper for en lang køretur til sygehuset i Hjørring.

Regionshospital Nordjylland i Thisted har mandag indviet et børne- og ungeambulatorium.

Ambulatoriet bliver bemandet af læger tre dage om ugen, og ledende overlæge på afdelingen, Elke Longin, er glad for, at børnefamilierne i Thy og på Mors nu kan få et bedre tilbud.

- Vi viser respekt for børnefamiliernes tid, og vi kommer ud i barnets vante omgivelser, sagde Elke Longin ved indvielsen i går.

Elliot, der har været patient på Regionshospital Nordjylland i Hjørring i to år, klippede den røde snor i Thisted.

Hans mor, Margrethe, er lettet og glad over at få et tilbud i nærheden. Så hun slipper for at bruge næsten en dag på de undersøgelser, som Elliot jævnligt har brug for.

- Når man som Elliot er udfordret, kan det være svært at forstå, hvad vi skal på så lang en køretur, siger hun.

Åbningen af børneambulatoriet i Thisted er en del af regionsrådets plan, "Fremtidens Thisted".

Ambulatoriet skal forventeligt stå for 750 patientforløb for børn og unge i Thy, Mors og Jammerbugt hvert år.