Sygeplejersker i aktion for højere løn: Jeg får mindre end en ufaglært

THISTED:”Vi er mere værd” lød budskabet på t-shirts og skilte, da en flok sygeplejersker tirsdag eftermiddag indtog Storetorv i Thisted for at protestere mod et historisk lønsystem, der generelt placerer kvindedominerede fag lavere på lønskalaen end fag, der er domineret af mænd.

Sygeplejerskerne fik selskab af jordemødre, pædagoger, sosu’er og fysioterapeuter, der alle har samme ønske om et opgør med tjenestemandsreformen fra 1969.

- Vi vil have et lønsystem, der afspejler vores uddannelse, ansvar og kompetencer, fastslog Christina Windau Hay Lund, kredsnæstformand i Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland, da hun holdt tale på torvet.

Sygeplejerskerne serverede både kage og slagord. Foto: Ida Smith

Linea K. M. Pedersen, tillidsrepræsentant på intensiv afsnit på sygehuset i Thisted og initiativtager til den lokale aktion, fremhævede også i sin tale, at der er et misforhold mellem kvindefagenes uddannelseskrav og lønniveauet.

Selv tog hun en uddannelse til sygeplejerske efter i 10 år at have arbejdet som ufaglært på Coloplast.

- Det betød, at jeg gik ned i løn. Det vidste jeg, da jeg valgte det fag, men jeg syntes jo heller ikke, det skulle afholde mig fra at vælge det arbejde. Så vil jeg hellere prøve at gøre noget ved det, siger hun.

Som nyuddannet sygeplejerske oplever Jeanette Jensen (tv.) at få mindre i løn, end da hun tidligere arbejdede som ufaglært. Foto: Ida Smith

Hendes kollega Jeanette Jensen, der er nyuddannet sygeplejerske med job på intensiv medicinsk afdeling på sygehuset, kan også konstatere, at timelønnen som sygeplejerske er lavere end den, hun tidligere har fået som ufaglært. Også hun har valgt at kæmpe for at hæve lønniveauet, blandt andet via græsrodsbevægelsen Foreningen af Danske Sygeplejersker, der har et opgør med tjenestemandsreformen fra 1969 som sit hovedformål.

- Vi skal stille krav, også til Dansk Sygeplejeråd, understregede hun, da hun tog ordet.

Også andre faggrupper deltog. Foto: Ida Smith

Linea K. M. Pedersen glæder sig over, at medlemmer af de øvrige faggrupper bakkede op om aktionen.

- Det tager tid at få løst det her problem, så det er vigtigt, at vi er flere til at hjælpes ad med at holde gryden i kog og bevare presset, siger hun.

Aktionen i Thisted var en del af en række aktioner landet under den fælles overskrift ”Tjenestemandstirsdag”. I flere større byer er der aktioner hver tirsdag.