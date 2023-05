Synger for deres skole: Det handler om fremtiden

HANSTHOLM:Selv om fristen for at komme med bemærkninger og kommentarer til det forslag til ny skolestruktur i Thisted Kommune, som kommunalbestyrelsen sendte i høring i marts, udløb i sidste uge, er der stadig ikke truffet en beslutning om den fremtidige skolestruktur. Det sker først 27. juni, når kommunalbestyrelsen mødes sidste gang inden sommerferien.

Ingen var i tvivl om, at det var børn og forældre fra Hanstholm Skole, der var mødt frem Foto: Jens Fogh-Andersen

Dagsordenen til onsdag aftens møde i kommunalbestyrelsen handlede om alt muligt andet end skoler og skolestruktur, men børn og forældre fra Hanstholm Skole sørgede for, at intet medlem af kommunalbestyrelsen behøver at være i tvivl om, at emnet stadig er brandvarmt - og vil være det i endnu nogle uger indtil kommunalbestyrelsen har truffet den endelige beslutning om skolestrukturen

Forældre og børn sang for Hanstholm Skole

I god tid inden klokken 19.00, da kommunalbestyrelsens møde startede, havde et halvt hundrede børn og forældre taget opstilling foran indgangen til Thisted Rådhus. På præcis det samme sted, hvor forældre og børn fra de øvrige skoler i kommunen, som også kan blive berørt af en ny skolestuktur, stod for to måneder siden, da strukturforslaget blev sendt i høring.

Selvgjort er velgjort. Clara Knudsen fra 4A på Hanstholm Skole (i midten) havde malet de fire ens bannere, der vajede over de fremmødte holmboer. Budskabet var klart. Byen med både fyr og bølger har også brug for en skole med overbygning. Foto: Jens Fogh-Andersen

Hanstholm Skole er ikke blandt de fem, som i følge forslaget kan blive lukket, men skolen kan miste sin overbygning. Og den er værd at kæmpe for, lød det klare budskab fra børn og forældre foran rådhuset.

Det blev klart og tydeligt sunget ud i forårssolen, og det vil blive gentaget igen samme sted om en måned, 27. juni, når kommunalbestyrelsens samles igen. Denne gang med en dagsorden, hvor et af punkterne er ny skolestruktur.

I den kommende måned skal de mere end 160 høringssvar, der er kommet, gennemgås og være end del af det grundlag, beslutningen om ny skolestruktur træffes på.

Onsdag aftens sang fra Hanstholm Skole mindede politikerne om, at det er en sag, der optager mange, men det var helt andre sager, der var på dagsordenen til mødet, der var slut efter mindre end en time. Til juni vil mødet helt sikkert trække længere ud og der er næsten garanti for, at alle tilhørerpladser er besat. For til den tid handler det om skolestruktur.