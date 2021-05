Tårevædet gensyn med Tjalfe efter fem dages søgen

THISTED:Den langhårede gravhund Tjalfe er fredag aften endelig blevet genforenet med sin lykkelige ejer på Hundborgvej i Thisted efter nogle nervepirrende døgn.

Den livlige hund var lige ankommet til sit nye hjem lørdag i sidste uge, men allerede søndag middag stak den af.

En større eftersøgning begyndte, men i første omgang forgæves. Så fik Sanne Nørgaard Mogensen lagt et opslag ud på Facebook, og det blev flittigt delt. Også en Facebook-gruppe blev oprettet for at hjælpe med at lede efter Tjalfe, og her har 194 engagerede medlemmer delt opdateringer og støtte i deres søgen efter den lille hund.

Det var Sannes 67-årige mor, der lige havde fået Tjalfe hjem, og mor og datter var ulykkelige over, at den så hurtigt forsvandt. Men der skulle kun et enkelt vindpust og en åben dør til, før Tjalfe så sit snit til en løbetur.

Efter opslaget på Facebook og omtale i Nordjyske fik Sanne Nørgaard Mogensen flere meldinger om, hvor Tjalfe muligvis var set både her og der.

- Så blev jeg kontaktet af beboere på Nørre Mølle i Thisted, fortæller hun.

De havde set Tjalfe og fik fat på ham, hvorefter de ringede.

Sanne kørte ud til dem og hentede den savnede gravhund.

- Han er jo ellers en energibombe, men var selvfølgelig træt. Jeg lagde ham ind i bilen, og jeg havde hans bamse med. Han lagde straks hovedet på bamsen, fortæller Sanne Nørgaard Mogensen og tilføjer:

- Da jeg kom hjem med den til min mor, hoppede han straks op på skødet af hende - til trods for, at de faktisk kun har kendt hinanden i et døgn. Han vil slet ikke flytte sig fra hende. Det er, som om han ved, hvor han hører til.

Gensynsglæden var stor hos alle. Sanne Nørgaard Mogensen fik selv tårer i øjnene ved gensynet med Tjalfe, og det samme gjorde moderen.

Tjalfe har en glubende appetit efter de mange dage, hvor han var væk.

- Hold da op, han er sulten. Han spiste og spiste, da han kom hjem, siger Sanne Nørgaard Mogensen.

Hun har haft Tjalfe med tjek hos dyrlægen, fordi han haltede på venstre bagben, men lægen mener ikke, hunden har brækket noget.

Så nu står den på hjemlig hygge og hvile på Hundborgvej, og så skal den livlige gravhund nok blive helt frisk igen, forventer Sanne og moderen. De takker begge dem, der fandt lille Tjalfe.