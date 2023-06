Tænk grønt: Klimaindsats skal prioriteres

THISTED:Tre områder skal prioriteres, når Thisted Kommune i de kommende år skal byde ind med løsninger på klimaområdet. De tre er klimabevidsthed, klimaneutralitet og klimarobusthed.

Det fremgår af "Grøn fremtid Thy 2023-2026, den tværgående strategi for kommunens grønne omstilling". Strategien er tværgående, fordi den søger at "løse komplekse problemstillinger indenfor klimadagsordenen" som kommunen kun kan løse i partnerskaber, på tværs af fagområder og ved bredt at inddrage og engagere Thisted kommune som organisation.

Det fremgår af teksten i "Grøn fremtid Thy", som netop nu er på vej gennem det politiske system. Strategien er i sidste uge indstillet godkendt med "redaktionelle ændringer" af udvalget for erhverv, klima, miljø og teknik, men inden strategien er endelig godkendt, skal den i denne uge behandles af økonomiudvalget og 27. juni godkendes i kommunalbestyrelsen.

Under et skal de tre områder, klimabevidsthed, klimaneutralitet og klimarobusthed skabe "merværdier og synergier", fremgår det af strategien, hvor teksten giver et eksempel på, hvordan. Rejsning af ny skov med CO2-lagring som det primære formål kan samtidig skabe merværdi i form af mere biodiversitet og nye rekreative områder til gavn for kommunens borgere.

Øget klimabevidsthed kan opnås ved at gøre grøn omstilling tilgængelig for alle og forankre klimabevidsthed i hverdagen både hos borgere, erhvervsliv og blandt kommunens ansatte - og så skal kommunen være i front, når det gælder borgerinddragelse og borgerengagement i den grønne omstilling.

Thisted kommune skal også være klimarobust. Det skal være muligt at håndtere mere ekstreme vejrhændelser i fremtiden, både med forebyggende handlinger og gennem et stærkt beredskab. Konsekvenserne af klimaforandringerne skal forebygges ved at lære af tidligere hændelser og opbygge viden og skabe løsninger på tværs af sektorer og i samarbejde mellem borgere, erhvervsliv og forsyningsselskaber.

Strategien har også fokus på klimaneutralitet. Således lyder en af strategiens målsætninger som er, at kommunen tilstræber af CO2-udledningscentral i 2035, og i 2030 at have opnået en 70 procents reduktion af CO2-udledningerne i forhold til niveauet i 1990.