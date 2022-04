Tæppefald: Bog om Thy Teater præsenteret hos det nye egnsteater

THISTED:Det er snart gået halvandet år, siden Limfjordsteatret formelt blev egnsteater for Thisted Kommune i stedet for Thy Teater. Og i september sidste år blev det fejret med maner, at teatret med hovedsæde på Mors nu også har et domicil i Thy.

Men dette skifte blev markeret endnu en gang, da en ny bog om Thy Teaters 25 år lange historie blev præsenteret. Det foregik i Thy Teaters tidligere hus ved Frederikstorv i Thisted, som nu er overtaget af Limfjordsteatret.

Helt ny er bogen dog ikke. For det er faktisk mere end et år siden, journalist Flemming Sørensen kunne sende den færdige bog til trykkeriet. På grund af coronanedlukninger har udgivelsen, "Tæppefald", ikke kunnet præsenteres før.

Men onsdag blev den udleveret gratis til blandt andet de af Thy Teaters faste kunder, der havde sagt ja tak til at komme til bogpræsentationen.

Marianne og Per Kjeldsen har i mange år været faste gæster i Thy Teater. Nu vil de gerne bruge Limfjordsteatrets tilbud i både Thisted og Nykøbing.

To af dem var Marianne og Per Kjeldsen, pensionerede lærere fra Thisted. De har været trofaste gæster til Thy Teaters forestillinger, stort set siden teatret i 2014 flyttede ind i den tidligere politistation.

- Vi kommer også i Thisted Teaterkreds. Men her har vi været abonnenter. Og det er anderledes forestillinger, som er mere intime og ofte kun varer fem kvarter, siger Marianne Kjeldsen.

- Og det er fascinerende med det rum, de kan skabe i teatrets black box, sige Per Kjeldsen.

Vil bruge begge teaterhuse

Parret har besøgt Limfjordsteatrets få år gamle teaterhus i Nykøbing, men har endnu til gode at opleve det nye egnsteater i Thy:

- Det skyldes mange ting. Det har nok noget med corona at gøre, og at teaterbrochuren kom til at ligge et dumt sted, siger Marianne Kjeldsen.

Thy Teatret blev kendt for at sælge billetter for blot 40 kroner. Det er dyrere i Limfjordsteatret, - i hvert fald uden et årskort til egnsteatret, og der er foreløbig ikke så mange af teatergængerne fra Thy Teater, som er fulgt med over. Men Marianne og Per Kjeldsen er enige om, at de i fremtiden vil bruge begge Limfjordsteatrets huse.

Limfjordsteatrets Gitta Malling og Steen Haugesen, kunstnerisk ansvarlig for afdelingen i Thy, ved bogpræsentationen.

Og onsdag blev Thy Teaters tidligere gæster budt velkommen i Limfjordsteatret af både direktør Gitta Malling og af Steen Haugesen, kunstnerisk ansvarlig for afdelingen i Thisted.

- Vi har været rigtig glade for at kunne overtage huset og er ærefulde over at kunne føre det videre, sagde Gitta Malling.

Hun takkede også det hedengangne egnsteater for at skænke en del af teatrets formue til Limfjordsteatret. Pengene er endnu ikke kommet til udbetaling, men det bliver ca. 700.000 kr. De skal bl. a. bruges til en ny bar, til nyt lys og til medfinansiering af den lift, som skal forbedre tilgængeligheden i teaterbygningen.

Torben Juul-Olsen, tidligere formand for Thy Teater, sammen med Flemming Sørensen, forfatter til "Tæppefald", og Birgitte Uekermann, tidligere medarbejder i Thisted Teater, nu i Limfjordsteatret.

Desuden har Thy Teater altså kunnet betale de 150.000 kr., det har kostet at udgive "Tæppefald". En del af oplaget foræres væk, og derefter sættes bogen til salg via Thisted-forlaget Knakken. Og indtægten tilflyder så dette lokalhistoriske forlag, fortæller Torben Juul-Olsen, tidligere formand for Thy Teater.

- Vi vil godt bevare historien om Thy Teater, og det gør man bedst med en bog, siger han.

God økonomi, men...

Mens økonomien altså var god under Thy Teaters seneste leder, Niels Vendius, så blev bl. a. det kunstneriske niveau i teatrets egenproduktioner kritiseret i to evalueringer fra Statens Kunstfond - hvilket var årsagen til, at Thisted Kommune i sidste ende valgte stoppe tilskuddet til teatret.

Denne svanesang bliver naturligvis fortalt i "Tæppefald" - sammen med bl. a. historien om Thy Teaters start i Hanstholm i 1996, om dukkemagerskolen, som den daværende leder, Hans Harvich-Madsen, grundlagde. Og om flytningen til Thisted efter kommunesammenlægningen i 2007, hvor teatret først fik til huse i Thisted Musikteater.

Illustreret med masser af fotos fra bl. a. teatrets forestillinger fortælles historien via interviews med mange af teatrets medarbejdere, frivillige og teatergængere.

Bogen om Thy Teater blev uddelt