Tæt kamp om titlen som Årets Sportsnavn i Thy

THY: 2017 var et rigtig godt år for Idrætsudøverne i Thy, så det var et stærkt felt af kandidater i spil til at blive Årets Sportsnavn i Thy 2017, men tre topkandidater skilte sig ud i en uhyre tæt dyst om titlen.

Og det bliver en surfer, en styrkeløfter eller et fodboldhold, der som den 49. får titlen som Årets Sportsnavn i Thy og får som den 36. i rækken indgraveret sit navn i den pokal, der siden 1982 er vandret fra sportsnavn til sportsnavn.

Navnet på Årets Sportsnavn i Thy 2017 bliver først afsløret fredag 2. februar ved Thy Awards i Thy Hallen, men her afslører vi navnene på de kandidater, som Thisted Dagblads komité har stemt ind i top tre.

De tre topkandidater er - nævnt i vilkårlig rækkefølge - SUP-surferen Casper Steinfath, styrkeløfteren Matti Christensen og Thisted FC’s førstehold, der alle havde et rigtig stort 2017.