Tag med på tidsrejse: Arkæologer inviterer indenfor i 2000 år gamle huse

TILSTED:Der er ikke langt fra nutidens Tilsted til den bebyggelse, der lå i landskabet tilbage i oldtiden. Faktisk skal der bare graves en halv meter muld af, før sporene af oldtidens aktiviteter i området kommer frem.

Egentlig er det slet ikke nødvendigt at grave, for højt i terrænet ligger Bavnehøj, en gravhøj fra bronzealderen, som et synligt bevis på menneskelig aktivitet i området.

Højen havde været der i århundreder, inden den bebyggelse arkæologer fra Museum Thy nu fra fritlagt sporene efter. På marken vest for Lykkesvej og Lupinvej er der fritlagt spor efter flere huse fra yngre romersk jernalder, perioden fra 200 til 400 år efter kristus.

Arkæologernes arbejde er ikke gået upåagtet hen, fortæller museumsinspektør, arkæolog Jakob Westermann, som onsdag 10. maj fraklokken 16.30 og en time frem, inviterer til "åben udgravning" mere end til et egentligt åbent hus-arrangement i jernalderbebyggelsen. Adgangen sker lettest fra stien mellem Månevænget og Lykkesvej.

- Vi har spor af seks huse i to udgravningsfelter. Først og fremmest stolpehuller og kogegruber med ildskørnede sten, men arealet er meget nedslidt, siger Jakob Westermann med tanke for, at århundredes aktiviteter og landbrugsdrift i området har fjernet en del af sporene efter oldtiden aktiviteter. Også under besættelsen, for arkæologernes undersøgelser i området afdækkede både spor af løbegrave, gammel pigtråd og rester af bebyggelse fra tyske militære aktiviteter.

- På onsdag fortæller vi om udgravningen af jernalderhusene og også noget om de spor vi har af aktivitet fra besættelsen, siger Jakob Westermann.

Ud fra stolpehullerne i undergrunden kan der tegnes et billede af ret store huse, som ligger orienteret øst-vest. Et af dem er 26 meter langt og fem meter bredt.

- Noget tyder på, at husene har ligget her på samme tid, men vi har ikke fundet en jernalderlandsby, nærmere en landbebyggelse, som ligger spredt på et højdedrag, hvor der er bygget på de jævne plateauer i terrænet, forklarer Jakob Westermann.

Thisted Kommune gør klar til at udstykke nutidige byggegrunde i området, men arkæologernes undersøgelser viser spor af menneskelig aktivitet tilbage til stenalderen. Der er fundet keramik fra tragtbægerkulturen, perioden fra 3800-3000 år før kristus, Bavnehøj vidner om aktivitet i bronzealderen, og nu er der også spor af jernalderen.

- Faktisk mangler vi blot at finde spor efter vikingetid, før vi kan trække en lige linje fra fortid over middelalder og op til nutiden, siger Jakob Westermann.

Ud over jernalderhusene er det småt med andre fund fra perioden. Der er fundet nogle potteskår, og fyld fra stolpehullerne skal undersøges for at finde spor efter jernalderens afgrøder og øvrig plantevækst i området. Materialet skal også bruges i undersøgelser, der kan datere bebyggelsen mere præcist.

- Yngre jernalder er ikke kendetegnet ved store bopladsfund. Så skal vi ned i perioden før, før romersk jernalder, 500 f- kr. til 100 e. kr., men det er i sig selv spændende, at vi har fundet spor af bebyggelse fra yngre romersk jernalder. det er der ikke så meget af i Thy, forklarer Jakob Westermann, som heller ikke har fundet nogle af de mest nærliggende spor af jernalderfolkene. Begravelser.

Gravene kan være et sted i området. Måske der, hvor den nutidige bebyggelse ligger, og er det tilfældet, er sporene af dem tabt.