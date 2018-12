Tak for en god dag, Hurup!

HURUP: NORDJYSKE’s bus landede onsdag på torvet uden for Meny i Hurup.

Vanen tro blev det en hyggelig og givende dag med et møde med masser af mennesker over en kop kaffe og et stykke kage - gerne med et godt tip, lidt kritik og en smule ros og en god snak.

Vi vil kigge nærmere på de indkomne forslag til mulige historier i den kommende tid og så tage fat på dem og bringe dem videre i vores produktioner - i avisen og på NORDJYSKE Plus på nettet.

Bemandingen på bussen vil kvittere med en tak for en god dag i det sydthy’ske.