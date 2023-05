Tal på fremtiden: Thyboerne bliver ældre, og der bliver færre af dem

THISTED:I januar 2039 er der i alt 41.978 indbyggere i Thisted Kommune. Det er 3,4 procent færre end de 43.384 indbyggere, som boede i kommunen ved indgangen til 2023. I perioden fra 2007 til 2023 faldt antallet af indbyggere i kommunen med fem procent.

Tallene fremgår af en ny prognose for udviklingen i kommunens befolkningstal frem til 2039.

Samtidig med, at indbyggertallet falder, sker der også en forskydning i aldersfordelingen. Prognosen forudser, at antallet af nul til femårige vil stige svagt, mens antallet af borgere i den erhvervsaktive alder fra 17 til 64 år vil falde. Omvendt tegner udviklingen sig for gruppen af borgere over 80 år. Her forventes en kraftig stigning.

Mange flere plus 80-årige

Prognosen siger, at antallet af nul til 2-årige stiger fra 1269 i 2023 til 1312 i 2039 - en stigning på 3,4 procent.

Gruppen af 3-5 årige ventes at stige med 2,1 procent fra 1378 til 1407, men antallet af 6-16 årige ventes at stige med 0,4 procent frem til 5247 i 2039, 19 flere end i 2023.

Herefter er det først i gruppen af plus 80-årige, at prognosen igen noterer fremgang. I 2023 var 2.625 indbyggere i kommunen 80 år eller ældre. I 2039 vil det tal ifølge prognosen vokse med 1673 personer til 4298 personer - det svarer til en stigning på 63,7 procent.

I samme periode ventes gruppen af 17-24 årige at falde med 17,8 procent til 3031 i 2039, antallet af 25-39 årige falder med fem procent til 6413, mens der i 2039 vil være 11 procent færre indbyggere i alderen 40-59 år, nemlig 9715 mod 10.921 i 2023.

I 2039 forudser prognosen, at antallet af 60-64 årige er faldet med 23 procent fra 3212 i 2023 til 2474, mens antallet af 65 til 79 årige falder med 3,3 procent til 8033 i 2039.

En del af forklaringen på det vigende befolkningstal findes i den såkaldte fødselsbalance. Frem til 2039 forudser prognosen, et årligt underskud på fødselsbalancen - der dør flere indbyggere i kommunen end der fødes nye. Også flere end et overskud på flyttebalancen kan opveje.

Efter flere år med flere fraflyttere end tilflyttere siger prognosen, at der frem mod 2039 vil være et lille plus på flyttebalancen. Det vil sige, kommunen får flere tilflyttere, end der er fraflyttere.

Tilflytning fra Mors

Tallene fortæller også, hvilke kommuner, der er de foretrukne tilflytterkommuner. I 2022 flyttede 222 thyboer til Aarhus kommune, mens 160 tog turen den modsatte vej. Det gav en "underskud" på 62. Samme år flyttede 218 thyboer til Aalborg, mens 180 tilflyttede herfra.

Med et flytteunderskud på 33 blev Holstebro i 2022 nummer tre på listen over de kommuner, hvor Thisted har det største "underskud" på flyttebalancen.

Til gengæld var henholdsvis Morsø og Københavns kommuner i 2022 nettoleverandører af nye borgere til Thisted Kommune. 164 tilflyttere kom fra Mors, mens 132 flyttede fra Thisted til Mors. Det giver et plus i Thisted Kommunes favør på 32.

I forhold til København er plusset endnu større. I 2022 er der noteret 91 tilflytninger fra København, mens 50 thyboer rejste den anden vej.