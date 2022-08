Talentelever er i horror-humør

NYKØBING:Det er et grumt eventyr, afgangseleverne på Limfjordsteatrets talenthold har givet sig i kast med.

Et horror-sagn om en baby, der blev forladt ude i skoven, og om en trold så stor som et bjerg. Og om elverpiger, der længes efter boller og rosiner - og retfærdighed og kærlighed.

Forestillingen "Folkesagn" - med undertitlen "Tag jer i agt for trolden" - er skrevet specielt til talentholdet af den prisbelønnede dramatiker Alexandra Moltke Johansen og har urpremiere på søndag, 7. august.

Forestillingen er markerer afslutningen på to års uddannelse for de 10 unge elever på Limfjordsteatrets Akademi for Scenekunst.

Hen over sommeren har holdet arbejdet intenst med forestillingen sammen med instruktør Asger Kjær, der som uddannelsesansvarlig har fulgt eleverne på talentakademiet.

- Vi sætter som sædvanlig alle sejl til for at skabe en professionel afgangsforestilling med vores dimitterende talenthold. Vi har hyret en dygtig dramatiker til at skrive forestillingen specielt til dem, og det er teatrets professionelle team, der står bag scenografi, lys, lyd og kostumer, siger Limfjordsteatrets direktør, Gitta Malling ifølge en pressemeddelelse fra teatret.

Eleverne har allerede deltaget i to professionelle opsætninger: Dels førsteårs-forestillingen ”Drømmeafdeling”, dels Limfjordsteatrets stort opsatte juleforestilling ”Manden med De Gyldne Kugler”.

Teaterblodigt

Nu kommer så talentholdets ”svendestykke”, skrevet af en manuskriptforfatter, der ifølge Gitta Malling er kendt for sin dramatiske vildskab og for at hente inspiration fra sagn og eventyr.

- Alexandra Moltke Johansen bruger ofte naturen som noget ustyrligt og farligt, noget vi ikke selv er herre over. Jeg tør godt love, at det bliver både grumt og teaterblodigt - men også med indbygget humor, siger Gitta Malling.

Hun håber på lige så stor publikumsinteresse som ved de seneste afgangsforestillinger, ”Kort over øer og andre utopiske steder”, ”Aftryk” og ”Hellige Kys”.

Efter premieren søndag eftermiddag opføres "Folkesagn - Tag jer i agt for trolden" 10., 11. og 12. august samt om eftermiddagen 13. august, hvor der efterfølgende er dimission for de 10 talentelever.

Dermed tager Limfjordsteatret afsked med sit sjette talenthold. Der er kun optagelse til talentakademiet hvert andet år, og 6. september holder akademiet optagelsesprøve til hold 2022-24.