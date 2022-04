Tanker for et grønnere Danmark: Thy er på forkant

Grøngas 2 i Vrå er at af flere biogasanlæg i Hjørring Kommune. Biogas er også en af de grønne energikilder, som Klimaalliancen Thy anbefaler at fremme i Thisted kommune - en tanke, som støttes i regeringens plan for et grønnere Danmark. Her er biogas også en af de muligheder, der skal udvikles. Arkivfoto: Bente Poder