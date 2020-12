Tante Anna sælger brugskunst og tøj - men ikke lige på gågaden

NØRKLIT:Godt en kilometer ad den sidevej fra Gl. Aalborgvej, der fører op til Bulbjerg. Og så et par hundrede meter ind til venstre ad en grusvej.

Så er man fremme hos Tante Anna, en butik med brugskunst og tøj i et nedlagt husmandssted. Og i denne tid selvfølgelig også med en hel del juleting.

- Nej, det er ikke lige på gågaden, siger indehaveren, 55-årige Anna Lise Svaneborg med et smil.

Her, på adressen Baggeskær 8 i Nørklit, har hun drevet forretningen i to et halvt år. Men faktisk har Tante Anna en fortid i Vust, på den anden side af grænsen til Jammerbugt Kommune.

Tanta Anna blev grundlagt i 2011 på en lokalitet, der lå cirka ligeså langt fra alfarvej som i dag - lige ved siden af den gård i Vust, hvor Anna Lise Svaneborgs mand, Ole Svaneborg, drev landbrug indtil 2016.

Oprindelig hjalp Anna Lise til i landbruget, men det blev fysisk for hårdt for hende, og derfor realiserede hun drømmen om at blive selvstændig med tøj og brugskunst - inklusive nogle håndarbejdsting af egen produktion.

Det sidste fylder i dag ikke ret meget i varesortimentet. Til gengæld har hun dametøj i både store og små størrelser, og i mærker, som man ikke finder så mange andre steder.

Tøj til mænd er der ikke så meget af. Begge køn kan dog krybe i de t-shirts og hættetrøjer med en stiliseret udgave af Bulbjerg, som Anna Lise Svaneborg har fået lavet.

Om sommeren tilbyder hun også kaffe og kage i den tidligere staldbygning bagtil, hvor der nu er juleting.

Nogen guldgrube er forretningen ikke, og da coronaen i sidste måned lukkede kommunegrænserne, blev der meget stille hos Tante Anna. Men ellers har hun en trofast kreds af kunder, som godt kan finde vej.

- Der er nogle af kunderne fra Aalborg, som har bedt om at få en stak reklamer med. De har lagt dem på deres arbejdspladser, og så har det ligeså stille bredt sig, fortæller Anna Lise Svaneborg - der dog de sidste fire år har suppleret indtægten med deltidsjob. For tiden laver hun mad i en børnehave i Brovst.

- Men jeg brænder 110 procent for det her, siger hun.