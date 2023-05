Teatrets mand takker af: Tiden var nu

THISTD:Alt har sin tid. Også et årelangt engagement i Thisted Musikteater.

1. juni træder Chris Poulsen ned fra scenen i det musikteater, hvor han har været i bestyrelsen gennem 13 år og beklædt formandsposten i godt 10 år og samtidig fungeret som leder. Opsigelsen blev sendt for et par uger siden.

- Der er aldrig et rigtig godt tidspunkt at stoppe, men nu er musikteateret overdraget til kommunen, juni og juli er nogle stille måneder , så skal det være, skal det være nu, siger Chris Poulsen, der fylder 65 år om et par måneder.

Også den kendsgerning har spillet ind på hans beslutning. Og så det er en anledning til at se på, hvordan kræfterne bruges.

- Skal man starte noget nyt, må man holde inde med noget andet, forklarer Chris Poulsen, som hidtil har arbejdet på halv tid som socialpædagog ved siden af sit arbejde i musikteateret. Fremover er der plads til flere timer i det jobbet som socialpædagog, ligesom han fortsat vil være aktiv i Spillestedet Thy. Her sidder Chris Poulsen i bestyrelsen.

Bygningen, der huser Thisted Musikteater, er opført i 1894. Den blev i 1990 overtaget af Den selvejende institution Thisted Musikteater. Siden 1. marts i år har Thisted Musikteater været kommunalt og en del af KulturRummet.

- I månederne efter kommunens overtagelse har vi arbejdet på at finde ud af, hvordan vi kommer videre. Både helt lavpraktisk med afviklingen af de arrangementer, der er planlagt, men også når vi taler om visionerne for den fortsatte drift af huset, siger Chris Poulsen.

Han konstaterer, at kommunen har flere ressourcer til at drive musikteateret, end der tidligere har været til rådighed.

- Selvfølgelig er der en risiko for, at musikteaterets hidtidige profil ændres. I de senere år har vi haft held til at tiltrække flere markante arrangementer, men der ligger en udfordring i fortsat at udvikle huset, så der både er plads til det andreledes, som har et mindre publikum, og til de arrangementer, som har det brede publikum.

Chris Poulsen tilføjer, at han efter en årrække, hvor musikteateret har været kendetegnet af en lille organisation og meget få led i beslutningsprocesserne, personlig vil have svært ved at være del af en ny kommunal struktur, hvor der er flere lag inde over beslutningerne.

- Hidtil har vi svaret hurtigt, når der kom henvendelser, og i forhold til de mange forskellige arrangører og andre, der vi bruge huset, er det vigtigt at lave en model med korte beslutningsgange, så vi kan fastholde interessen for at bruge musikteateret.

Spørgsmålet er, om den snart forhenværende leder træder tilbage uden at efterlade ting, han gerne ville have gjort færdige.

- Nej, sådan er det nok ikke. Der kommer aldrig et tidspunkt, hvor man kan sige, at alt er vinget af og gjort færdigt.