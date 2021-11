Teglværk i Helligsø skal være CO2-neutralt

HELLIGSØ:Fra 2022 skal biogas udgøre halvdelen af den energi, der bruges i teglproduktionen på Egernsund Wienerbergers danske teglværker.

Det vil betyde, at virksomheden allerede fra næste år kan reducere sit CO2-aftryk fra værkerne med 35 pct., blandt andet på teglværket i Helligsø.

- Med den nye aftale tager vi et kæmpe skridt fremad mod vores mål om CO2-neutral produktion i 2050. Aftalen betyder, at man også fremover vil kunne bygge med tegl. Mursten, der er arkitekternes foretrukne byggemateriale til facader, bliver nu også et af de grønneste produkter på markedet, udtaler Henrik Dietrichsen, der er Regional Managing Director Nordics i Egernsund Wienerberger.

Den biogas, der fremover skal drive produktionen på Egernsund Wienerbergers danske teglværker, fremstilles blandt andet på biogasanlægget Nature Energy Glansager i Sønderborg.

Her anvendes biologisk affald fra fødevareindustrien og andre industrier samt restprodukter fra landbruget til at producere CO2-neutral biogas, som efterfølgende sendes ud på gasnettet.

Samtidig udgør det fintmaskede gasnet i Danmark en fordel for virksomheder, der ønsker at omstille produktionen med fokus på CO2-reduktion, understreger Henrik Dietrichsen:

- I Danmark har vi en helt unik infrastruktur, som betyder, at vi i modsætning til stort set alle andre lande ikke behøver at etablere egne biogasanlæg ude på virksomhederne. Vi kan derfor gå i gang med det samme, og vi har valgt at starte markant ud med at erstatte 50 procent af naturgasforbruget med biogas.

- Vi har taget et meget stort skridt med aftalen om 50 procent biogas allerede fra næste år, men vi stopper ikke, før vi er helt i mål, afslutter Henrik Dietrichsen.