Telenor får adgang til Thy-Mors Energi's fibernet

THISTED:​Snart kan 44.000 husstande i Thy og på Mors se frem til større valgfrihed og øget konkurrence på markedet for lynhurtigt internet. Thy-Mors Energi og Telenor har i dag underskrevet en aftale, der indebærer, at Telenor fremover kan tilbyde lynhurtigt fiberbredbånd til kunderne i Thy-Mors Energi’s fiberforsyningsområde. Dermed får internetbrugere i Thy og på Mors nu mulighed for selv at vælge tjenesteudbyder.

Aftalen sikrer at 44.000 husstande i Thy og på Mors snart får adgang til at købe Telenors nye bredbåndssatsning MaxSpeed med hastigheder på op til 1.000 Mbit/s.

- I Telenor har vi en ambition om at levere den bedst mulige internetforbindelse til flest muligt danskere i hele landet, siger Lars Kyrø, der er Internetchef i Telenor.

Aftalen sikrer at beboere i Thy og på Mors nu også får muligheden for første gang både at vælge mellem flere fibernetudbydere og at samle fibernet- og mobilforbindelsen hos én og samme udbyder.

Øget udbud til andelshavere

Administrerende direktør, Lars Peter Christiansen, Thy-Mors Energi, forventer at et øget udbud af tjenesteudbydere og produkter vil betyde, at endnu flere andelshavere vælger en fremtidssikret bredbåndsløsning i form af fiber.

Vi ser frem til at byde Telenor velkommen på vores fibernet, der som et af de første i landet, vil være fuldt udbygget inden udgangen af 2020, siger Lars Peter Christiansen. Foto: Bo Lehm

- Samarbejdet med Telenor gør os i stand til at præsentere vores 44.000 andelshavere for endnu flere stærke digitale produkter. Vi vil gerne øge antallet af kunder der benytter vores fibernet, og det kan åbningen af vores fibernet samt et bredere udvalg af kvalitetsindhold helt sikkert hjælpe os med. Vi ser frem til at byde Telenor velkommen på vores fibernet, der som et af de første i landet, vil være fuldt udbygget inden udgangen af 2020”, siger han.

Parterne forventer, af de første Telenor-kunder tilsluttes Thy-Mors Energis fibernet inden udgangen af 2020.