Test dig selv: Er du klogere end en 6. klasse?

Hvad hedder den sangteknik, sangere i heavybands synger på en dyb og brølende måde?

Hvilket hold af superhelte er Aquaman mest kendt for at være en del af?

Hvor mange HP begynder man med, når man spiller ”Fortnite: Battle Royale”?

Spillet GTA anbefaler en aldersgrænse på 18 år, fordi der er vold og kriminalitet i store mængder. Hvad er GTA en forkortelse af?

I hvilken historie kommer drengen Bastian til en anden verden, hvor han hjælper Den barnlige kejserinde med at redde sit land?

I sommeren 2017 blev et stort militærmuseum indviet ved denne forsvarsstilling fra Hitlers Atlantvolds-projekt i Blåvand. Hvad hedder forsvarsstillingen?

Ordet kommer fra italiensk og betyder egentlig bare ”den førende kvinde”, men får en mere negativ klang, hvis man tilføjer ordet ”nykker”. Hvilket ord er der tale om?

I den fjerde version af dette spil blev der mulighed for at gøre sine personer endnu mere realistiske og endda lave versioner af rigtige mennesker. Det blev også muligt at bygge sit hjem op med endnu flere detaljer, og rejse fra verden til verden uden at skulle starte et nyt spil. Hvad hedder spillet?

Hvad hedder pigen i "Krummerne", som Mads Krumborg, også kaldet Krumme, er forelsket i?

Enevælden var styreformen i Danmark fra 1660-1849. Hvem havde al magten og myndigheden?

Hvad hed EU, da Danmark trådte ind i det i 1973?

Hvad hedder "konge" på latin?

Marvel vil de kommende år lancere en række tv-serier på Disney+. Én af disse handler om Bruce Banners kusine, der opnår superkræfter efter at have modtaget en blodtransfusion med Banners blod. Hvad er kusinens superheltenavn, der samtidig bliver seriens titel?

Hvad hedder drengen, der bor på Katholt, og som laver mange skarnsstreger?

Hvad hedder hovedpersonen i "Skammerens Datter"?

Hvad hedder drengen i "Junglebogen", som opfostres af ulve og er venner med panteren Baghera?

... Se svarene i bunden af artiklen.