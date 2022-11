Testcenter har kostet 440 hektar skov: Thy ønsker fuld kompensation for tabte træer

THISTED:440 hektar. Så meget skov er der ryddet i Østerild Plantage for at skabe plads til Det Nationale Testcenter for store vindmøller. Som kompensation for den fældede skov, rejses erstatningsskov, men ikke al erstatningsskoven sætter rødder i Thy.

Nu ønsker kommunen en større kompensation i form af ny skov for den skov, der er fældet ved Østerild. Hidtil er der kun rejst 103 hektar erstatningsskov, og det er for lidt.

Det fremgår af en henvendelse fra kommunen til Bolig- og Planstyrelsen. Henvendelsen er netop godkendt af kommunens udvalg for erhverv, klima, miljø og teknik.

- Allerhelst vil vi kompenseres fuldt ud for den skov, der er fældet ved Østerild eller i det mindste få mere erstatningsskov, end der er lagt op til, siger udvalgsformand Jens Kr. Yde (K) og tilføjer han er spændt på at se, hvordan kommunens henvendelse modtages i Bolig- og Planstyrelsen.

- Jeg håber, vi får mere skov - og at den i størst muligt omfang rejses i kommunen. Hvad der fældes lokalt, bør genplantes lokalt, siger Jens Kr. Yde.

Henvendelsen til Bolig- og Planstyrelsen er underskrevet af borgmester Niels Jørgen Pedersen (V). Det fremgår klart, at kommunen ikke er tilfreds med størrelsen af den erstatningsskov, der hidtil er rejst. "Opgaven med genrejsning af erstatningsskov ses fra Thisted Kommunes perspektiv ikke som værende løst, hvorfor vi mener, at det er på tide at færdiggøre denne opgave - inden der udpeges nye nationale testcentre", står der.

144 hektar af de i alt 440 hektar skov, der er fældet ved Østerild, blev skovet i perioden fra 2020 til 2022. De 144 hektar skal erstattes af 245 hektar ny skov et andet sted.

"Thisted Kommune ønsker, at hele erstatningsskoven rejses i Thy som direkte, lokal kompensation for de nyligt fældede arealer ved testcentret. Dette ønskes især med henvisning til, at kun 103 hektar af den senest fældede skov er genplantet i Thy", fremgår det af skrivelsen.

Kommunen forventer, at der frem mod 2030 skal rejses 335 hektar ny skov i Thisted Kommune. Siden 2018 er der rejst 247 hektar ny skov, heraf 103 hektar som privat skovrejsning. Kommunen forventer, at der frem mod 2030 rejses yderligere 164 hektar privat skov .

"De resterende 171 hektar skal derfor opkøbes og efterfølgende skovrejses gennem andre tiltag", skriver kommunen til Bolig- og Planstyrelsen.

Skoven skal, fremgår det, rejses på nuværende landbrugsjord, som skal opkøbes til skovrejsning, og det vil være muligt at gøre det, hvis opgaven fordeles mellem kommune, Thisted Vand og Staten.

Kommunen anviser selv hvordan, det kan ske. 16 hektar, eller 10 procent, rejses af kommunen, 30 procent - eller 55 hektar, rejses af Thisted Vand, mens de sidste 60 procent, i alt 100 hektar, rejses af staten.

Kommunens fordel er at få mere bynær skov, mens Thisted Vand kan rejse skov på steder, hvor den vil beskytte grundvandet. Statens potentielle gevinst er blandt andet øget biodiversitet.