TFC distancerede sig i toppen af jyllandsserien

Thisted FC

Gug B

2-1

fodbold, jyllandsserie

THISTED:Thisted har været den helt store succeshistorie i denne sæsons jyllandsserie. Inden søndagens opgør på hjemmebane mod Gug havde det unge mandskab fra TFC endnu ikke tabt i indeværende sæson, og for at finde Thisteds eneste pointtab hidtil i sæsonen skulle man helt tilbage til opgøret mod netop søndagens modstander fra Gug i første spillerunde, der endte 2-2. Efter søndagens opgør mod Gug blev stimen som ubesejret heller ikke brudt, eftersom Thisted vandt med 2-1. Med sejren manifesterede TFC sig samtidig på rækkens 1. plads med seks point ned til holdende på de efterfølgende placeringer.

- Det blev lidt nogle lange minutter for os til sidst, men drengene viste stort fighterhjerte og kæmpede sejren hjem, siger Thisted-træner Thorbjørn Larsen.

Fra kampens start kom TFC under et stort pres fra Gug, og flere gange viste gæsterne tænder offensivt, men efter kampens første 20 minutter fik hjemmeholdet bedre fat i kampen. I den resterende del af første halvleg havde begge mandskaber chancer for at bringe sig i front. I det 45. minut kom værterne så i front, da Magnus Andersen med en flad tværaflevering fandt Noah Iversen, der med sin scoring til 1-0 gav sit hold et godt rygstød til anden halvleg.

Anden halvleg startede særdeles godt for thyboerne, for i det 51. minut fordoblede de deres føring, da Lucas Agesen fangede Gug-målmanden med et uventet skud i det lange målhjørne. Efter scoringen til 2-0 trak TFC sig længere tilbage på banen, og udeholdet fra Gug overtog initiativet i opgøret. I det 75. minut fik Gug så reduceret, da de med gode kombinationer broderede sig igennem Thisteds defensiv. I kampens sidste kvarter forsvarede hjemmeholdet sig med næb og klør, og i kampens overtid havde de faktisk muligheden for at lukke kampen på en friløber, men skarpheden manglede. Det til trods kunne Thisted efter de 90 minutter glæde sig over en sejr på 2-1.

- Det var en kamp, med masser af muligheder til begge mandskaber, siger Thorbjørn Larsen, der samtidig glæder sig over den erfaring, hans unge spillere får høstet ved at spille mod ældre og mere rutinerede mandskaber.

- Vores ældste spiller i dag var 21, og vi spiller mod nogle rigtig rutinerede hold, så de her kampe giver virkelig vores unge spillere hår på brystet, siger Thorbjørn Larsen.

En kamp ad gangen

Trods den aktuelle status som førerhold i rækken, så bevarer de benene solidt plantet på jorden i Thisted-lejren.

- Når unge mennesker vinder og vinder, så tror de jo, at de er uovervindelig, men vi skal også huske, at det hurtigt kan gå den anden vej, så vi er nød til at tage det en kamp ad gangen, selvom det er det lidt kedelig svar. Allerede i næste kamp venter der os en svær opgave på kunstgræs i Aalborg, så det skal vi være velforberedte til, siger Thorbjørn Larsen.

Pausestilling: 1-0

Mål: 1-0 Noah Iversen (45). 2-0 Lucas Agesen (51). 2-1 (75).