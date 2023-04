TFC fik et point i omskiftelig affære

HJØRRING:Thisted FC jagtede lørdag sæsonens anden sejr i jyllandsserien, da thyboerne på udebane mødte Hjørring. Efter en intens og omskiftelig kamp fik TFC et point efter et slutresultat på 2-2. Kampen bølgede meget frem og tilbage, og både Hjørring og TFC havde perioder med momentum.

- Jeg sider tilbage med en lidt blandet følelse, for i perioder af kampen var vi rigtig dårlige, og blev presset helt i bund. Vi fik dog nogle rigtig gode lærepenge ud af kampen i dag, siger Thisted-træner Frederik Olsen.

Fra starten af kampen kom udeholdet slet ikke ud af starthullerne. TFC blev presset helt i bund af Hjørring, der kom med et voldsomt fysisk pres. I to omgange fik hjemmeholdet store chancer, og i det 9. minut gik den så ikke længere for TFC, der kom bagud efter at en Hjørring-spiller snittede bolden i mål. Efter føringsmålet mistede Hjørring deres momentum, og efterfølgende satte TFC sig på begivenhederne. I det 19. minut fik udeholdet så udlignet, da et indlæg fra Nikolaj Rahbæk blev snittet i mål af Magnus Andersen. I resten af halvleg skabte begge mandskaber et par chancer, men der faldt ikke flere scoringer i første halvleg.

Fra starten af første halvleg tog udeholdet dirigentstokken i opgøret, og thyboerne kom også frem til flere chancer. I det 57. minut fik udeholdet så bragt sig foran med 2-1 på fornem vis. Fra en position på kanten af feltet fandt Magnus Andersen sin bror, Jeppe Andersen, og med stor selvfølgelighed hamrede han bolden op i krogen. Efter den flotte scoring overlod TFC overtaget en smule til Hjørring. I det 75. minut fik udeholdet så forværret deres mulighed for at forsvare sejren hjem, da William Kappel fik direkte rødt for at blokere bolden med hånden på målstregen. Det efterfølgende straffespark blev dog flot reddet af Tobias Riis, og derfra satte TFC alt ind på at forsvare føringen. Med et hav af lange bolde forsøgte Hjørring at skabe ravage i TFC-defensiven, dog håndterede thyboerne fint presset fra Hjørring. I det 82. minut kunne udeholdet dog ikke stå imod længere, og Hjørring fik udlignet til 2-2. I kampens slutfase fortsatte Hjørring med at presse udeholdet i bund, men gæsterne forsvarede sig forbilledligt. I kampens døende minutter blev TFC faktisk reduceret til 9 mand, da Asger Furbo fik et gult kort i det 88. minut, men selvom Hjørring pressede på for et føringsmål, forsvarede TFC et resultat på 2-2 hjem.

- Det var en omskiftelig kamp, med chancer til begge hold. Til sidst blev det et stormløb mod vores mål, hvor vi bare parrerede hele tiden. Heldigvis fik vi et point, selvom det var en meget blandet kamp, siger Frederik Olsen.

Med lørdagens resultat befinder TFC sig på 4. pladsen i rækken.