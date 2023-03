TFC fik et point i sæsonåbneren i serie 2

THISTED:Lørdag var det blevet tid til, at Thisted FC skulle tage hul på sæsonen i serie 2. Det gjorde thyboerne med en kamp på hjemmebane mod Mejrup. TFC havde chancerne til at tage sejren, men måtte tage til takke med et point efter et slutresultat på 2-2. Særligt et gult kort til holdets målvogter i første halvleg endte med at koste dyrt.

- Jeg synes, at vi havde chancerne, og at vi var det bedste hold på bolden. Havde vores målmand ikke fået gult kort, så tror jeg, at vi havde vundet kampen, siger Thisted FC-træner Jacob Kjær.

Fra starten af kampen kom TFC bedst ud. Hjemmeholdet var klart mest på bolden, og thyboerne fik presset Mejrup ned. I det 18. minut kom TFC så foran, da Tobias Heskjær sparkede bolden i mål direkte på frispark. Efter en god start på kampen blev værterne så ramt af et gult kort til holdets målmand, og for at gøre ondt værre, så blev det gule kort også fulgt op af et straffespark. Med målmanden ude i 10 minutter satte man markspiller Kristian Bjørn på mål. Det efterfølgende straffespark blev reddet af Kristian Bjørn, men desværre fik Mejrup scoret på riposten. Efter udligningen fik hjemmeholdet holdt Mejrup fra fadet, men i det 40. minut fik gæsterne scoret igen. Fra en meget spids vinkel fik en Mejrup-spiller dirigeret bolden mod mål. Trods den meget spidse vinkel så endte bolden med at stryge i mål, og der blev scoret til stillingen 1-2, hvilket også var stillingen til halvleg.

Efter pausen overtog TFC igen momentum i kampen, og i hele halvlegen skabte hjemmeholdet gode chancer for en udligning, mens Mejrup forsøgte at lukrere på omstillinger. I det 78. minut fik hjemmeholdet så udlignet til 2-2, da Jens Bak fik scoret efter et indlæg. Efter udligningen havde TFC flere chancer for en tredje scoring, men hjemmeholdet måtte tage til takke med et point i sæsonens første kamp.

- Mejrup var presset i bund i store dele af kampen, så jeg er lidt ærgerlig over, at vi ikke fik de tre point, siger Jacob Kjær, der har som målsætning for sæsonen at undgå nedrykning.

- Det er vores helt klare mål. Jeg tror på, at det kan lykkedes, for vi er ved at være ret godt spillet sammen, siger Jacob Kjær.