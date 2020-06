Thisted FC overvandt chokstart

THISTED:Det unge kuld fra Thisted FC kom i gevaldig modvind, da de onsdag mødte jyllandsserieholdet fra Holstebro i en træningskamp på hjemmebane. Efter blot et kvarter var de således bagud 0-2, men thyboerne fik kæmpet sig tilbage til et uafgjort resultat på 2-2.

- Vi blev lidt pressede i starten, men alt i alt kunne vi sagtens være kampen bekendt, siger Thisted-træner Thorbjørn Larsen.

Allerede efter tre minutter var Thisted bagud med 0-1, og efter 16 minutter fordoblede Holstebro så deres føring. Kort tid efter fik gæsternes keeper gult, og det brugte hjemmeholdet til at kæmpe sig ind i kampen igen. På det efterfølgende frispark dukkede Noah Iversen op efter lidt klumpspil i feltet og sørgede for reduceringen. Efter reducering kom hjemmeholdet bedre med i kampen, og fem minutter før halvlegen fik Kasper Yde udlignet på fornem vis, da han cirka 30 meter fra målet tog chancen og lobbede bolden over Holstebro-målmanden, der blev fanget på mellemhånd.

I anden halvleg leverede begge mandskaber godt spil med masser af power og vilje, men begge hold havde svært ved at komme frem til chancer. I kampens overtid kom så nogle store chancer, da første TFC misbrugte alene igennem målmanden. Efterfølgende havde Holstebro også en kæmpe chance, men ingen af holdende fik bolden i mål, og derfor sluttede det 2-2.

- 2-2 var nok et ganske fair resultat for os mod en rigtig god modstander, der normalt spiller med i toppen af jyllandsserien, siger Thorbjørn Larsen.

Pausestilling: 2-2

Mål: 0-1 (3). 0-2 (16). 1-2 Noah Iversen (22). 2-2 Kasper Yde (40).