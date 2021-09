TFC's gode stime fortsætter: 3-0 efter 20 minutter

THISTED:Det har været en god sæson for Thisted FC i Jyllandsserien, som endnu ikke har tabt. Og lørdag eftermiddag blev den endnu bedre, da de hjemme slog et andet tophold, Holstebro B, med 4-1.

- Vi spillede rigtig godt den første halve time og starten af anden halvleg, så det er selvfølgelig rart at vinde et topopgør med 4-1, siger Thorbjørn Larsen, som er træner for Thisted FC.

Thisted FC kom flyvende fra start, og da der var spillet 20 minutter, var de foran 3-0. Det første mål kom efter fire minutter, hvor der ikke blev clearet ordenligt i Holstebro B forsvaret, og så kunne Noah Iversen heade bolden i mål. Otte minutter senere var Noah Iversen på pletten igen, da en bold blev spillet til baglinjen og bagud i feltet, hvor Noah Iversen sikkert kunne score.

Efter 17 minutter lykkedes det Thisted FC igen at komme til baglinjen og spille bagud. Her var det Magnus Andersen, som havde sidste fod på og sparkede bolden i mål til 3-0.

- Efter den første halve time faldt vi lidt i niveau og blev for sløset og for selvsikre. Men vi tog en kort snak i pausen, og så tog vi godt fat igen i anden halvleg med at spille godt, siger Thorbjørn Larsen.

De gode takter fortsatte for Thisted FC efter pausen, og efter 52 minutter fuldendte Noah Iversen sit hattrick med sin scoring til 4-0. Målet kom efter et hjørnespark, hvor Noah Iversen kom højest og headede bolden i mål.

Holstebro B fik efterfølgende et par chancer, men Thisted FC fortsatte med at have kontrol over kampen. Efter 67 minutter reducerede Holstebro B dog på en kontra.

- Vi var lidt for offensiv i den sekvens, og så scorede de. Men vi havde styr på kampen, og det er fuldt fortjent, at vi vandt, siger Thorbjørn Larsen.

Fodbold, Jyllandsserien

Thisted FC

Holstebro B

Resultat: 4-1

Pausestilling: 3-0

Mål: 1-0 Noah Iversen (4), 2-0 Noah Iversen (12), 3-0 Magnus Andersen (17), 4-0 Noah Iversen (52) og 4-1 (67)