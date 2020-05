Thinggaard klarer skærene: Hotel er klar til at tage imod gæsterne

Hotel Thinggaard i Hurup har været igennem en hård tid. Hotellet har været lukket over en måned men åbner nu med take away mandag 11. maj. 18. maj åbner hotellet i den udstrækning, som de kommende retningslinjer giver mulighed for. Maj-Brit Christensen håber, at kunderne vender tilbage. - Vi tror, at folk gerne vil ud og spise igen. Foto: Bo Lehm