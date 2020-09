THISTED:Thisted Bryghus skal have ny brygmester.

Antoni Aagaard Madsen har beklædt posten i de seneste otte og et halvt år, men han oplyser i et opslag på de sociale medier, at han fratræder pr. 1. marts.

Til NORDJYSKE siger brygmesteren dog, at han formentlig reelt stopper omkring årsskiftet.

- Der skal lige afvikles lidt frihed. Jeg har været meget glad for min tid på Thisted Bryghus, og jeg er stolt over at forlade posten på et tidspunkt, hvor bryggeriet er i god gænge. Jeg er også utrolig glad for, at det blev mig, der fik til opgave at lede arbejdet med at indkøbe og implementere en nyt moderne bryganlæg, som vi startede op med stor succes i slutningen af 2019, siger Antoni Aagaard Madsen, der betegner sit stop som ”udramatisk”.

- Det sker i god overensstemmelse med ledelsen på stedet. Jeg tror, jeg har kørt de kilometer, jeg skal mellem mit hjem i Aalborg og arbejdspladsen i Thisted. Det har været en fantastik tid, men nu håber jeg at finde et andet job i branchen i resten af min erhvervskarriere. Jeg har rundet 60 år, og den lange køretur har givet mig nogle lange arbejdsdage, siger Antoni Aagaard Madsen.

Bryghusets direktør, Aage Svenningsen, er fuld af lovord for den snart forhenværende brygmester.

- Antoni har gjort det fantastisk siden han tiltrådte i 2012. Han har været med til at skabe en masse flotte produkter, og har været stærkt medvirkende til at gøre os til årets danske bryggeri i både 2015, 2016 og 2017. Og så har han været med til at implementere det nye brygværk. Antoni skulle løfte en tung arv efter Peter Klemsen, og det har han løst på bedste vis. Nu går arbejdet med at finde Antonis afløser i gang, siger Aage Svenningsen.