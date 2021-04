Thisted-duo med i opløbet - men Solveig vandt X Factor

UNDERHOLDNING:Fredag aften kunne værten Lise Rønne udråbe vinderen af årets "X Factor", og her var det den kun 15-årige Solveig Mølle Lindelof, der stak af med sejren i det populære underholdningsprogram på TV2.

Hun har gennem sit forløb i X Factor haft Oh Land - med det borgerlige navn Nanna Øland Fabricius -som mentor. Det er første gang, at en af Oh Lands deltagere vinder.

I finalen fredag aften stod kampen mellem Thomas Blachmans gruppe Simon & Marcus fra Thisted, den 15-årige Solveig fra Hvidovre og den 17-årige Nikoline Steen Kristensen fra Sørvad i Vestjylland. De to sidstnævnte har begge haft Oh Land som mentor.

Venner fra Thisted

Simon & Martin - Simon Kozma og Marcus Enevoldsen - fortalte inden finalen om den store oplevelse det var at nå så langt i årets X Factor.

De to har kendt hinanden, siden de gik i 2. klasse på Tingstrup Skole i Thisted, og de går nu i samme 2.g-klasse på Thisted Gymnasium - med musik på højt niveau.

Lidt for sjov besluttede de sidste år at tage til audition i X Factor. Det var startskuddet til en række oplevelser, der kulminerede med finalen fredag aften.

Årets "X Factor" blev skudt i gang i februar under corona-pandemien, og derfor har der under de syv liveshows ikke været publikum i studiet i Brøndby, hvor programmerne er blevet sendt fra.