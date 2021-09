Thisted er i top-3 i grøn turisme

THISTED:En pænt stor chance for at blive kåret til European Destination of Excellence 2022. Det er hvad Thisted har opnået ved at overbevise et bedømmelsespanel om, at byen er den bedste til at fremme bæredygtig turisme og grøn omstilling.

Thisted er en af tre europæiske destinationer, som blev offentliggjort fredag. De er udvalgt blandt 40 ansøgere. Den anden er Middelfart, som med 15.000 indbyggere er en smule større end Thisted, mens tredje finalist, tyrkiske Gürsu, er noget større med en befolkning på 96.000.

2 Cold Hawaii Inland er et af Thisteds vigtigste aktiver i turisme. Arkivfoto

European Destinations of Excellence er et EU-initiativ iværksat af Europa-Kommissionen. Sigtet er at anerkende og belønne mindre destinationer, der har formået at iværksætte vellykkede strategier inden for bæredygtig turisme via grøn omstilling. Konkurrencen bygger på princippet om at fremme udviklingen af bæredygtig turisme på destinationer, der giver værdi til økonomien, planeten og menneskeheden. Initiativet omfatter både EU-lande og ikke-EU-lande, der deltager i COSME-programmet, som støtter små og mellemstore virksomheder. Konkurrencen henvender sig til mindre turistdestinationer, der kan påvise deres enestående resultater inden for bæredygtighed og give inspiration til andre turistdestinationers grønne omstilling. Således behøver destinationen ikke at ligge i EU-land, blot landet, der deltager, er med i COSME-programmet.

Private og offentlige

Thisted kommer i betragtning ved, at både offentlige og private aktører støtter op om bæredygtig turisme. Det har gjort indtryk på panelet, at byen er selvforsynende i energi fra vindmøller og bølgeenergi. Endvidere har den lokale mangfoldighed i små og større grønne tiltag spillet ind ved udvælgelsen.

For at deltage i konkurrencen om titlen 2022 European Destination of Excellence blev destinationerne bedt om at demonstrere deres bedste praksis inden for bæredygtig turisme og grøn omstilling. I næste trin bliver de tre kortlistede destinationer bedt om at præsentere deres bys kandidatur for det europæiske dommerpanel. Det europæiske dommerpanel vælger én vinder, European Destination of Excellence 2022, som udnævnes i november.

- Vi er selvfølgelig meget glade for at være kommet videre i konkurrencen. Vi har i vores ansøgning lagt vægt på en bred vifte af aktiver lige fra nærheden til Nationalpark Thy, selvforsyning på energiområdet, vedvarende energi, Cold Hawaii Inland. Det er særligt den vedvarende energi, som har gjort indtrykt og det, at vi er langt fremme med selvforsyning, siger erhvervskonsulent Henrik Jensen, Thisted Kommune.

Finale i Slovenien

Han og forvaltningen skal nu til at sætte sig ind i, hvad der kræves af kommunen i den videre fase.

- I starten af oktober skal vi indsende yderligere materiale, som så skal danne grundlag for præsentationen i Slovenien i november. Vi skal også have afklaret, om den politiske repræsentation skal involveres. Hidtil har det været en proces, som forvaltningen alene har taget sig af, siger Henrik Jensen.