Der gik Hjallerup Marked i sagen, og det var hovedet på sømmet for DF-lokalforening

Opdateret kl. 15.45: I en tidligere version af artiklen oplyste vi navne på tilbageværende medlemmer af bestyrelsen. Men da der er flere meninger om, hvem der faktisk er - eller har været -med i bestyrelsen, har vi valgt at slette navnene.

THISTED:Dansk Folkeparti er reelt uden en lokalbestyrelse i Thisted Kommune, efter at formanden, Nina Røntved Krog, og tre andre bestyrelsesmedlemmer har meldt sig ud af partiet.

Årsagen er "intern fnidder" og generel dårlig kommunikation i forhold til Christiansborg, som har præget partiet, siden Morten Messerschmidt kom til som formand i januar.

Men det, der slog hovedet på sømmet, var en bemærkning som Morten Marinus, folketingskandidat for DF, angiveligt skulle have kommet med på Hjallerup Marked for halvanden uge siden.

I Dansk Folkepartis stand på markedet hørte et partimedlem fra Thy Morten Marinus sige, at han nok skulle sørge for, at folketingskandidaten fra Thisteds-kredsen, Ib Poulsen, ikke fik nogen stemmer ved det kommende valg. At folk i Thy og på Mors var for dumme til at blive repræsenteret.

Nina Røntved Krog var ikke selv på Hjallerup Marked, men hun bekræfter, at et partimedlem - hvis navn hun ikke ønsker at oplyse - var kommet i snak med Morten Marinus, og hørte ham udtale sig som nævntom Ib Poulsen.

Morten Marinus har siden over for Ekstra Bladet afvist, at han skulle have sagt noget i den retning. Og til Nordjyske bekræfter Ib Poulsen, at Morten Marinus har ringet til ham og sagt, at der ikke var noget om det.

Men da havde historien fra Hjallerup Marked fået Nina Røntved Krog og de andre bestyrelsesmedlemmer til at melde sig ud.

- Det var hovedet på sømmet. Jeg synes ikke, vi kan have en folketingskandidat, der går rundt og siger sådan noget om en kollega, siger Nina Røntved Krog - som understreger, at der har været en lang række eksempler på intern bagvaskelse, siden Morten Messerschmidt i januar blev ny formand for partiet.

Og at man ikke får noget svar, hvis man prøver på at kommunikere med den centrale partiorganisation.

- Den eneste, der svarer, er partisekretæren. Men han kan jo ikke klare alting. Vi hører ingenting, og jeg tænker, det er lige før, at pressen ved mere om DF, end vi gør, siger Nina Røntved Krog.

Efter de fire bestyrelsesmedlemmer farvel er der reelt kun to eller tre tilbage i bestyrelsen.

Ib Poulsen, der også er kommunalbestyrelsesmedlem i Thisted, har været næstformand i bestyrelsen. Han oplyser til Nordjyske, at han ikke har planer om at gøre de fire bestyrelsesmedlemmer følgeskab, hvad partimedlemskabet angår. Men han vil ikke overtage formandsposten i lokalforeningen.

- Så hvis der er en automatik i, at næstformanden bliver ny formand, så har jeg meldt mig ud af bestyrelsen, siger han.

Ib Poulsen kalder det "pisseærgerligt", at de fire nu forlader partiet:

- Jeg har haft et god samarbejde med Nina og de andre i bestyrelsen. Det er gode folk, og gode DF'ere, det er der ingen tvivl om, siger han.

Ib Poulsen mener, at det må være "op til Christiansborg" at finde en løsning, så Thisted igen kan få en funktionsdygtig bestyrelse.

Ud over Nina Røntved Krog har bestyrelsesmedlemmerne Ulla Faddersbøl, Brian Kiel Andersen og Kim Krog - Nina Røntved Krogs mand - forladt partiet, oplyser den afgående formand.