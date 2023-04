Thisted FC blev dukket af Jetsmark i overtiden

THISTED:Onsdag aften løb Thisted FC's hold i jyllandsserien ind i en stor nedtur i jyllandsserien. I kampen på hjemmebane mod Jetsmark kunne thyboerne ikke udnytte cirka 50 minutter i overtal, og for at gøre ondt værre, så stak Jetsmark af med alle tre point, da de i overtiden udnyttede et koks i TFC-defensiven til at score til slutstillingen 0-1.

- Efter kampen var der ingen stemning i omklædningsrummet, og vi vidste godt, at vi skulle have vundet den her kamp. Havde de banket den op i krogen til sidst, havde det været mere spiseligt, men den gør ekstra ondt, når vi forærede dem målet til sidst, siger TFC-træner Frederik Olsen.

Fra starten af kampen var Thisted FC mest spildominerende. I det 15. minut lignede det, at hjemmeholdet ville bringe sig foran, da Asger Furbo og Magnus Andersen kom alene igennem med gæsternes målmand. Situationen endte med, at Magnus Andersen kunne trille bolden i et tomt mål, men forinden var han blevet spillet offside af Asger Furbo, og derfor forblev stillingen 0-0. I resten af halvlegen var TFC mest på bolden, men thyboerne havde svært ved at dirke en stærk Jetsmark-bagkæde op. I det 40. minut blev hjemmeholdets betingelser så markant forbedret, da en Jetsmark-spiller fik direkte rødt kort for en voldsom tackling. Selvom hjemmeholdet var en mand i overtal, så faldt der ikke flere chancer i første halvleg.

I anden halvleg fortsatte hjemmeholdet med at være mest på bolden, mens Jetsmark stod dybt på banen og forsøgte at lukrere på omstillinger og dødbolde. Trods overtag i spillet, så kunne TFC ikke komme til helt store chancer. I det 65. minut fik hjemmeholdet så 10 minutter med 11 mod 9 efter et gult kort til en af udeholdets spillere, men heller ikke i den periode fik hjemmeholdet knækket koden til at få gæsternes netmasker til at blafre. Bedst som det lignende, at kampen endte 0-0 blev nedturen total for hjemmeholdet i kampens overtid. Efter en langbold gik TFC-bagkæden og deres keeper skævt af hinanden, og det udnyttede en Jetsmark-spiller til at opsnappe bolden og stjæle sejren med en scoring til slutresultatet 0-1.

- Det var tyveri ved højlys dag. Jetsmark havde nærmest ikke et skud på mål, før de scorede. Vi havde dog også svært ved at komme frem til de helt store chancer, for deres fire bagerste var virkelig dygtige, siger Frederik Olsen.

Nederlaget efterladet TFC på 4. pladsen i rækken efter tre kampe.