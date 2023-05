Thisted FC blev most i topkamp mod Vejgaard

VEJGAARD:Thisteds FC's hold i jyllandsserien spillede lørdag et imødeset topopgør mod Vejgaard. Inden kampen var Vejgaard placeret som nr. 2 i rækken med 15 point, mens TFC var lige efter på 3. pladsen med 14 point, så der var lagt op til sandt topbrag i lørdagens opgør. Desværre for thyboerne så var Vejgaard det bedste hold på dagen, og TFC tabte opgøret med 1-4.

- Det blev desværre en kamp, hvor Vejgaard var bedre end os. Vores pasningsspil var ikke godt nok, og så blev vi bare most af deres voldsomme fysik, siger Thisted-træner Frederik Olsen.

I starten af kampen var udeholdet fint med, og thyboerne kom også frem til flere chancer. I det 10. minut var Asger Furbo tæt på at bringe TFC foran, men hans skud gik forbi målet. I det 24. minut fik Nikolaj Rahbæk så bragt gæsterne foran. Først tog han nogle gode driblinger, og efterfølgende sparkede han så flot bolden i det lange målhjørne. Selvom TFC havde været bedst i første halvleg, så fik Vejgaard udlignet i det 37. minut i en situation, hvor Thisted-defensiven ikke var helt koncentreret. Kort før pausen fik Vejgaard så scoret igen, da et godt indlæg fandt en Vejgaard-spiller, der efterfølgende saksesparkede bolden i mål.

- De to mål inden pausen var en mental mavepuster, og det var en flok slukørede Thisted-spillere, der var i omklædningsrummet i pausen, siger Frederik Olsen.

I anden halvleg kunne Thisted FC ikke helt finde det vanlige niveau, og i det 51. minut fik Vejgaard så udbygget deres føring, da de straffede et boldtab på midten af banen. Efter målet forsøgte gæsterne at kæmpe sig ind i kampen, men Vejgaard havde både mere fysik og rutine at byde ind med. I det 81. minut blev nedturen så total, da TFC kom bagud med 1-4. Det blev kampens sidste mål, og derfor tabte TFC kampen med 1-4.

- De moste os i anden halvleg, og så kunne man også godt se, at deres trup i gennemsnit var seks år ældre end vores vores, siger Frederik Olsen, der nu fokuserer på at vaske nederlaget væk på onsdag, når de møder Farsø på hjemmebane.

- Det skal bare vaskes væk så hurtigt som muligt, og det får vi heldigvis muligheden for allerede på onsdag, siger han.