Thisted FC blev ramt af kontrakniven mod Vinderup

VINDERUP:I de to seneste kampe har nedrykningstruede Thisted FC taget point med både rækkens 1- og 2. plads i serie 2, hvilket havde givet gode fornemmelser frem mod afslutningen på sæsonen. Lørdag skulle thyboerne så i aktion mod en af konkurrenterne i bunden af rækken, da de mødte Vinderup på udebane. Selvom Thisted FC spillemæssigt var det mest kontrollerende hold, så viste Vinderup skræmmende styrke på omstillinger. Hele fire gange blev TFC straffet efter en Vinderup-omstilling i nederlaget på 0-4.

- Efter de første 35 minutter troede jeg, at vi ville vinde kampen stort. Vi havde bolden størstedelen af tiden og skabte gode chancer, men vi blev lokket for langt frem af dem, og så var de bare rigtige gode på omstillinger, siger spillende træner for TFC Jacob Kjær.

I første halvleg var udeholdet mest på bolden, mens Vinderup stod kompakt på banen. TFC havde svært ved at dirke op for Vinderup-defensiven, dog kom gæsterne frem til flere gode chancer for et føringsmål. I det 35. minut blev TFC-bagkæden så fanget en smule for højt oppe på banen, og det straffede Vinderup med en skarp omstilling, der endte med at TFC kom bagud med 0-1, hvilket også var stillingen til pause.

I anden halvleg satsede TFC en smule mere offensivt for at jagte Vinderup. Det offensive sats var dog noget, der passede godt ind i Vinderups satsning på omstillinger. I det 69. minut slog hjemmeholdet endnu en omstilling, og så var gæsterne bagud med 0-2. I det 87- og 90. minut blev nedturen fuldendt for thyboerne, da Vinderup i to omgange slog til på omstillinger. Dermed tabte TFC altså med 0-4, og med det resultat er thyboerne fortsat placeret under nedrykningsstregen.

- Det var en mega frustrerende kamp. Vi var nok det bedste hold rent spillemæssigt, men de var rigtig skarpe på omstillinger, siger Jacob Kjær, der særligt ærgrer sig over, at hans hold ikke fik point mod en af deres direkte konkurrenter i tabellen, efter de ellers havde leveret godt spil i de forgangne kamp mod topholdende fra Klitmøller og Mejrup.

- Det er rigtig frustrerende, at vi ikke kan få point mod nogle af de hold, der står lidt dybere på banen. Vi kan ikke helt løse den type defensiver, og så mangler vi ofte lige den sidste aflevering, siger Jacob Kjær.