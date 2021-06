Thisted FC fik en sejr og stryger til tops i Jyllandsserien

THISTED:Det var et storspillende Thisted FC mandskab, der lørdag eftermiddag hjemme gik ind til sæsonens sidste hjemmekamp i Jyllandsserien mod Gundersted IF. Det blev en sejr på 6-2 til Thisted FC, som dermed topper puljen i Jyllandsserien.

- Vi kom som oprykker ind til den her sæson, og så ender vi som nummer et, så det er vi selvfølgelig glade og stolte over, siger træner for Thisted FC, Thorbjørn Larsen.

Fra kampens start stod der Thisted FC på det hele, og efter syv minutter kom de foran. Her blev Jonas Kjær Christensen spillet i dybden, tog et træk ind i banen og afsluttede i det lange hjørne. Efter 15 minutter gjorde Frederik Olsen det til 2-0 efter et hjørnespark, og kort tid derefter blev Noah Iversen spillet fri og sparkede bolden i mål.

Det blev også 4-0, inden der var spillet en halv time. Den scoring kom efter et yderst velspillet angreb, hvor Thisted FC satte seks førstegangsafleveringer sammen i træk, og bolden endte hos Kristoffer Bruun, der sparkede bolden i mål.

- De første 30 minutter spillede vi fremragende, og vi kunne godt score flere, siger Thorbjørn Larsen.

Gundersted IF fik kort tid efter reduceret til 4-1 på et frispark.

- I resten af første halvleg spillede vi lidt med håndbremsen trukket. Derfor snakkede vi om i pausen, at vi skulle op i gear igen og score det femte mål, siger Thorbjørn Larsen.

Dog blev anden halvleg blev en mere lige affære, men efter 78 minutter gjorde Lukas Agesen det til 5-1 på en kontrascoring.

- Vi havde brug for den scoring, fordi vi leverede ikke på samme niveau i anden halvleg, siger Thorbjørn Larsen.

I slutfasen fik Gundersted IF reduceret på et straffe. Men et minut efter scorede Jonas Kjær Christensen igen til resultatet 6-2.

Kampfakta:

Fodbold, Jyllandsserien

Thisted FC

Gundersted IF

Resultat: 6-2

Pausestilling: 4-1

Mål: 1-0 Jonas Kjær Christensen (7), 2-0 Frederik Olsen (15), 3-0 Noah Iversen (18), 4-0 Kristoffer Bruun (28), 4-1 (33), 5-1 Lukas Agesen (78), 5-2 (87) og 6-2 Jonas Kjær Christensen (88)