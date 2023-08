Thisted FC fik et point i medrivende målorgie

Thisted FC har fået en god start på sæsonen i jyllandsserie 2, hvor holdet har hentet to sejre ud af to mulige. Tirsdag skulle mandskabet så forsøge at fortsætte den gode start, da de mødte Aalborg Chang på udebane. Det udviklede sig til en medrivende og omskiftelig fodboldkamp, hvor stillingen efter de 90 minutter var 4-4.

- Det var en kamp med to gode hold, der rigtig gerne ville frem over stepperne. I første halvleg kom Aalborg Chang blæsende ud, mens vi anden halvleg havde perioder, hvor vi splittede dem ad, siger Thisted-træner Frederik Olsen.

Fra kampens start havde hjemmeholdet fra Aalborg Chang for alvor blæst til angreb. Værterne kom bragende med fuld appel, og allerede i det 2. minut kom hjemmeholdet foran. Det voldsomme pres fra hjemmeholdet kuede TFC en smule, men gæsterne arbejdede sig stille og roligt ind i opgøret igen. Efter at have været i problemer i opgørets start kom thyboerne med i opgøret igen, og i det 25. minut blev det 1-1, da Asger Furbo fik udlignet i forbindelse med et hjørnespark. Selvom TFC havde kæmpet sig ind i opgøret igen, så var Aalborg Chang ikke færdige med at presse på. I det 40. minut fik hjemmeholdet scoret efter en periode med flere gode Thisted-chancer, og i det 45. minut kom TFC bagud med 1-3, da en Aalborg Chang-spiller fik lov til at drible igennem. Dermed var TFC bagud med 1-3 til pause.

I anden halvleg virkede Aalborg Chang til at have tabt pusten, og som halvlegen skred frem, kunne det godt ses, at kampen var den første i sæsonen for hjemmeholdet. I det 53. minut fik thyboerne reduceret, da Tobias Friis hamrede bolden i mål. Reduceringen gav udeholdet momentum i de efterfølgende minutter. I det 55. minut gjorde Asger Furbo det nemlig til 3-3 efter et godt Thisted-opspil, og i det 58. minut blev det så 4-3, da Tobias Friis fik scoret. Foran med 4-3 var TFC for alvor ovenpå i kampen, og i den efterfølgende periode dominerede de for alvor kampen. Thyboerne havde også flere chancer for at lukke opgøret. Gæsterne fik dog ikke scoret deres femte mål, og i det 80. minut fik Aalborg Chang så reduceret ud af det blå, da en spiller fra hjemmeholdet flot hamrede et langskud i kassen til 4-4. I kampens sidste 10 minutter fik ingen af holdende rigtig fat, og derfor endte kampen 4-4.

- Vi var ikke helt kyniske i anden halvleg, men omvendt så kunne jeg sagtens have solgt kampen for et point efter første halvleg. Jeg er tilfreds med det ene point, og spillerne viste kæmpe moral. Det skal også tages med, at de nok havde en gennemsnitsalder på 25, mens vi har en gennemsnitsalder på 20, siger Frederik Olsen.