Thisted FC fortsat uden sejr i serie 2

THISTED:I sidste sæson reddede serie 2-holdet fra Thisted FC sig akkurat fri af nedrykning, og i denne sæson kæmper thyboerne igen for at holde sig fri fra nedrykningsstregen. I holdets to første kampe er det blevet til en uafgjort og et nederlag. Tirsdag aften jagtede thyboerne så igen point, da TFC på hjemmebane mødte Vinderup. Efter en omskiftelig kamp, hvor særligt anden halvleg bølgede frem og tilbage, fik TFC yderligere et point til samlingen, eftersom kampen endte 2-2.

- Vi leverede det, der skulle til for at hente tre point, og spillerne var der virkelig i dag. Desværre måtte vi nøjes, siger spillende træner for TFC Jacob Kjær.

I første halvleg dominerede hjemmeholdet kampen, mens Vinderup satsede på lange bolde. I første halvleg havde hjemmeholdet flere store chancer for at komme foran, og i to omgange måtte TFC se træværket stå i vejen for et føringsmål til hjemmeholdet. Selvom hjemmeholdet dominerede i første halvleg, så var stillingen 0-0 til halvleg.

I anden halvleg blev kampen mere jævnbyrdig og med flere dueller på midten af banen. I det 52. minut kom hjemmeholdet så bagud, da et mislykkedes Vinderup-indlæg først ramte overlæggeren og efterfølgende blev fulgt op af en Vinderup-spiller. Der skulle dog ikke gå lang tid, før at TFC fik bragt sig på lige vilkår med Vinderup. I det 55. minut tog Wisam Arkan nemlig sagen i egen hånd, da han først afdriblede to spillere og efterfølgende sparkede bolden i det korte målhjørne. Hjemmeholdet fik også bragt sig i front, da Nicklas Holst sparkede bolden sikkert i mål efter en stikning. Hjemmeholdet fik dog ikke lov til at beholde deres føring, for i det 82. minut fik Vinderup udlignet efter klumpspil i feltet. I den resterende del af kampen fik ingen af holdende scoret, og derfor endte kampen 2-2.

- Det blev lidt en slåskamp i anden halvleg, men spillerne skal virkelig have ros for at kæmpe virkelig godt, siger Jacob Kjær, der gerne ville have haft mere ud af sæsonens første tre kampe end blot de to point, som holdet har fået skrabet til sig.

- Vi kunne godt have haft seks point, men vi har lige manglet lidt skarphed, siger Jacob Kjær.