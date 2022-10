Thisted FC henter tre vigtige point mod MorsØ FC

THISTED:Det var top mod bund, da MorsØ FC torsdag aften besøgte Thisted FC i Serie 2. Thisted FC kæmper for overlevelse i rækken, hvor MorsØ FC er med i kampen om topplaceringerne. Men torsdag aften var det bundholdet fra Thisted FC, som var effektive og vandt 2-0.

- Jeg synes, det var en meget lige kamp med få chancer. Vi var meget på bolden, men blev ikke farlige, siger spillende træner for MorsØ FC, Mickey Berg.

- Vi spiller en rigtig god kamp, hvor vi ikke giver mange chancer væk. Og så er det tre point, som luner i tabellen, siger Jacob Kjær, der er spillende træner for Thisted FC.

Fra kampens start var MorsØ FC mest på bolden, og Thisted FC stod sollidt defensivt. Gæsterne havde svært ved at omsætte boldbesiddelsen til chancer.

Efter knap et kvarter modtog Jens Bak fra Thisted FC bolden udenfor MorsØ FC's felt. Han sparkede til den, og bolden strøg direkte op i hjørnet til 1-0.

Kampbilledet fortsatte efterfølgende med MorsØ FC på bolden, men uden chancer.

I stedet fordoblede hjemmeholdet deres føring efter en halv time, da Kristoffer Blichert-Toft tog en dribletur og sparkede bolden i mål i det korte hjørne.

Thisted FC holdt føringen til pause.

- Vi gik til pause foran 2-0, så vi var meget fokuseret på, at den skulle køres hjem i anden halvleg, og det gjorde drengene virkelig flot, siger Jacob Kjær.

- I anden halvleg forsøgte vi at rokere lidt og blive mere offensive, men det gav stadig ikke chancer, siger Mickey Berg.

Anden halvleg blev en meget chancefattig affære. Thisted FC havde en føring, og den havde de ikke tænkt sig at miste.

MorsØ FC forsøgte at lirke hjemmeholdets forsvar op, men de fandt aldrig løsningerne. Derfor endte kampen med en sejr på 2-0 til Thisted FC.

- Vi havde svært ved at skabe chancer i dag, og da vi så kom bagud 0-2, var det opad bakke, siger Mickey Berg.

Resultatet betyder, at MorsØ FC er a point med Koldby/Hørdum IF på andenpladsen, men morsingboerne har spillet en kamp mere.

Thisted FC derimod kravler over stregen og er a point med Hanstholm IF og Viborg Søndermarken IK, som indtager henholdsvis playoff-pladsen og syvendepladsen, som er nedrykningsplads. Thyboerne har dog spillet en kamp mere end de to konkurrenter i bunden af tabellen.