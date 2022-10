Thisted FC i vildt comeback i Jyllandsserien

JETSMARK:Søndag eftermiddag spillede Thisted FC næstsidste kamp i denne sæson i Jyllandsserien. Det gjorde de på udebane mod Jetsmark IF, og det blev en vild kamp. Med et kvarter igen var Thisted FC nede med tre, men endte alligevel med at hente tre point.

- Det var en kamp med mange chancer, hvor de kunne have scoret en mere, og det kunne vi også, så uafgjort er et meget fair resultat, siger træner for Thisted FC, Thorbjørn Larsen.

Thisted FC fik en skidt start på kampen, da Jetsmark IF efter fire minutter scorede på en kontra. Fem minutter senere begik Thisted FC straffe, og så kunne hjemmeholdet bringe sig foran 2-0.

Herefter kom Thisted FC bedre med og havde også et skud på overliggeren. Men hjemmeholdet forblev farlige og var tæt på at komme yderligere foran.

De to hold gik til pause ved stillingen 2-0.

- I pausen snakkede vi om, at hvis vi bare kunne få et mål, så kunne vi godt æde os ind i opgøret igen, siger Thorbjørn Larsen,

I anden halvleg fortsatte kampbilledet med chancer i begge ender. Men efter 72 minutter fik Thisted FC ikke cleaert et indlæg, og så stod der 3-0.

Dermed lignede det en umulig opgave for thyboerne, men seks minutter efter kom der igen liv i opgøret. Her headede Tobias Riis et hjørnespark i mål til 3-1.

Få minutter senere modtog Lukas Agesen en bold i dybden, som blev slået i feltet. Her dukkede Chris Blicher op og headede bolden i mål til 3-2.

Det fik Thisted FC til at satse alt i de døende minutter, og da kampen var gået ind i tillægstiden, bar det også frugt. Thisted FC fik et frispark, som blev slået i feltet, og denne gang var det Jean-Julien Foe Nuphaus, som kunne heade bolden i mål til resultatet 3-3.

Thisted FC er sikrede overlevelse i rækken og kan ikke nå oprykningspladser. Til gengæld er kampen om tredjepladsen stadig i spil.

- Vi går efter tredjepladsen, og det vil være flot, hvis det kan lade sig gøre. Derfor var det et super vigtigt point, vi fik i dag, fordi vi stadig har noget at spille for, siger Thorbjørn Larsen.