Thisted FC kørt over i Serie 2-premieren

HØJSLEV:Fredag aften skød Thisted FC den nye sæson i gang i Serie 2, da de på udebane mødte Højslev Station IF. Det blev ikke den ønskede start for thyboerne, som endte med at tabe 0-6.

- Det lyder vanvittigt, men jeg synes faktisk, vi spillede en fin kamp, men vi mistede pusten de sidste 20 minutter, og det blev straffet, siger spillende træner for Thisted FC, Jacob Kjær.

I første halvleg var det et lige opgør mellem de to hold, hvor Thisted FC havde succes med at lukke ned for hjemmeholdets angreb. Men efter syv minutter kom gæsterne bagud, da en angriber fra Højslev Station IF sparkede bolden op i nettaget fra baglinjen.

Det slog ikke Thisted FC ud, som efterfølgende spillede sig til flere fine muligheder, men de manglede det sidste for at få bolden i mål.

- Vi arbejde hårdt, var aggressive i duellerne og kom afsted i flere kontramuligheder, siger Jacob Kjær.

Efter 23 minutter fik hjemmeholdet et frispark på kanten af feltet. Den chance udnyttede de og scorede til 2-0.

Der blev ikke scoret yderligere i første halvleg.

- I pausen havde vi en god fornemmelse, og vi troede på, at vi godt kunne komme tilbage, siger Jacob Kjær.

Fra anden halvlegs start satsede Thisted FC offensivt, og efter 55 minutter sparkede Jacob Kjær også bolden i mål. Men målet fik ikke lov at stå, da der blev dømt for offside.

I stedet fik Højslev Station IF en kontra få minutter senere, og den udnyttede de og scorede til 3-0.

Den scoring punkterede gæsterne, som var trætte og begyndte at lave flere fejl.

- Det var nok en fejl, at vi satsede offensivt, fordi vi løb tør for kræfter og blottede os bagtil, siger Jacob Kjær.

De sidste 20 minutter blev hårde for Thisted FC. Tre gange lykkedes det yderligere hjemmeholdet at slå kontra og score.

Dermed blev det et nederlag på 0-6 i premieren til Thisted FC.

- Vi er selvfølgelig trætte af at tabe 0-6, men der er flere positive ting fra første halvleg, som vi tager med, og vi har stadig en god fornemmelse for resten af sæsonen, siger Jacob Kjær.