Thisted FC kom på pointtavlen

SÆBY:Det har været en hård start på sæsonen for Thisted FC i Jyllandsserien 2, hvor det er blevet til to nederlag. Men fredag aften lykkedes det thyboerne at komme på pointtavlen, da de ude spillede 1-1 mod IF Skjold Sæby.

- Vi spillede en fantastisk kamp i dag, og spillerne skal have ros for en god indsats, siger træner for Thisted FC, Thorbjørn Larsen.

Første halvleg var en forholdsvis chancefattig affære. Thisted FC er mest på bolden, men ingen af holdene kommer til de helt store chancer. Gæsterne forsøgte sig med et par langskud, men ellers blev det kun halve chancer.

Derfor var stillingen fortsat 0-0 ved pausen.

- I pausen var vi egentlig fint tilfreds, men vi havde en snak om, at vi spillede for langsomt ved deres felt. Det blev ændret, fordi vi spillende en fantastisk anden halvleg, siger Thorbjørn Larsen.

Efter pausen kom Thisted FC aggressivt og satte sig på opgøret. Dog var det hjemmeholdet, som fik den første scoringen, da de efter 49 minutter headede et hjørnespark i mål.

Men den scoring rystede ikke Thisted FC, som spillede sig frem til den ene store chance efter den anden. Der var blandt andet et skud på overliggeren og en frispilning foran mål, men hvor den sidste skarphed manglede.

Efter 68 minutter lykkedes det endelig Thisted FC at få hul på scoringsbylden. Målet kom efter et hjørnespark, hvor Asger Furbo sparkede bolden i mål.

Thisted FC fortsatte med at presse på og havde muligheder for at bringe sig foran. Men der kom ikke flere mål, og kampen endte 1-1.

- Vi er glade for det ene point taget i betragtning, at vi kom bagud, men vi havde mange store chancer, så vi er lidt skuffet over, at vi ikke vandt, siger Thorbjørn Larsen.