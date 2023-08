Thisted FC kunne ikke få hul på bylden i nederlag

I sidste kampe scorede serie 2-holdet fra Thisted FC tre mål, da de vandt med 3-2 over Foulum. I søndagens kamp på hjemmebane mod NUGF Viborg kneb målscoringen så gevaldigt. Selvom hjemmeholdet leverede en god kamp og skabte adskillige store chancer, så kunne thyboerne ikke få bolden over stregen, og så endte hjemmekampen mod NUGF Viborg altså med et nederlag på 0-1.

- Det var de brændte chancers kamp fra vores side. Vi havde mange store chancer, men vi havde ikke skarpheden. Det var ærgerligt, at vi ikke fik point, for vi spillede en god kamp og holdt dem fra chancer i det meste af kampen, siger spillende træner for Thisted FC Jacob Kjær.

Første halvleg var en nogenlunde lige af slagsen, men i det 17. minut kom gæsterne så foran. Efter scoringen havde hjemmeholdet flere store chancer for at gøre det til 1-1. Jacob Kjær misbrugte en friløber, og senere i halvlegen headede en af hjemmeholdets spillere bolden over mål fra en position cirka en meter foran gæsternes mål. Trods flere store chancer, så var TFC bagud med 0-1 til pause.

I anden halvleg trak viborggenserne sig en smule mere tilbage på banen og overlod mere af initiativet til TFC. Hjemmeholdet blev ved med at skabe chancer, men det gennemgående tema i anden halvleg var igen manglende skarphed fra hjemmeholdet. TFC fik ikke bolden over stregen, og derfor tabte mandskabet med 0-1.

- Vi havde nok fire store chancer, som vi skulle have scoret på, siger Jacob Kjær, der dog glæder sig over, at hans hold har leveret godt spil i de første kampe af sæsonen.

- Rent spillemæssigt har vi lagt på og fået en bedre start i forhold til sidste sæson, siger Jacob Kjær.