Thisted FC leverede overbevisende præstation mod Hjørring

I sæsonens første kamp vandt jyllandsserieholdet fra Thisted FC med 3-2 over Aars efter en typisk sæsonpremiere, hvor holdende lige skulle genfinde rytmen og få banket det værste rust af sig. Lørdag havde TFC så for alvor fundet rytmen, da de vandt med 3-0 på hjemmebane mod Hjørring i jyllandsserie 2.

- Overordnet set var det en meget overbevisende præstation. I forhold til første kamp mod Aars tog vi mere end et skridt op i niveau. Både teknisk og taktisk var vi rigtig overbevisende, siger Thisted-træner Frederik Olsen.

Fra starten af kampen satte det unge hjemmehold fra Thisted FC sig på kampen, og thyboerne havde i kampens indledning et par optræk til chancer. I det 20. minut kom hjemmeholdet så foran med 1-0. Et fladt indlæg fra Asger Furbo endte hos Lucas Agesen, der køligt sparkede bolden i mål. Efter scoringen kom Hjørring en smule bedre med, men det var fortsat TFC, der var det mest toneangivende mandskab. Kort før pausen fik hjemmeholdet så fordoblet deres føring. Efter et hurtigt taget frispark på midten af banen modtog Nicolaj Rahbæk bolden, og ene mand afdriblede han nærmest hele Hjørring-defensiven og gjorde det til 2-0, hvilket forblev stillingen til pause.

I anden halvleg lagde værterne et yderligere lag på deres præstation, og TFC var endnu mere dominerende i anden halvleg, hvor det eneste nævneværdige fra Hjørring var en scoring, der efterfølgende blev underkendt for offside, og i det 67. minut blev kampen så lukket. Med gode og hurtige kombinationer broderede TFC sig igennem gæsternes defensiv. Efterfølgende endte bolden hos Nicolaj Rahbæk, der let kunne gøre det til 3-0. Den scoring endte med at blive den sidste i kampen, og derfor endte TFC med at vinde med 3-0.

- Det var dejligt at vise, at selvom vi er et ungt hold, så kan vi sagtens levere en voksenpræstation, siger Frederik Olsen.

Kampfakta Fodbold, Jyllandsserie 2 Thisted FC Hjørring IF Resultat: 3-0 Pause: 2-0 Mål: 1-0 Lucas Agesen (20). 2-0 Nicolaj Rahbæk (41). 3-0 Nicolaj Rahbæk (67). VIS MERE

Thisted FC mod Hjørring i jyllandsserien