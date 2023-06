Thisted FC måtte give fortabt mod Lemvig

LEMVIG:Serie 2-holdet fra Thisted FC tog i sidste spillerunde et stort skridt væk fra direkte nedrykning, da thyboerne vandt over Holstebro. Den sejr gjorde, at TFC indtager rækkens tredjesidste plads, der udløser playoff kampe om at overleve i serie 2. I deres to sidste kampe forsøger thyboerne så at komme helt væk fra truslen om nedrykning. Det kan de gøre ved at overhale Vinderup, der er noteret for et point mere. Tirsdag aften kunne TFC så lave en foreløbig overhaling af Vinderup, da de mødte Lemvig på udebane. Lemvig var dog en for stor mundfuld på dagen, og thyboerne endte med at tabe kampen med 2-4.

- Vi gik ind til kampen med tanke om, at vi havde alt at vinde. Lemvig er dog et rigtig godt hold, og de skal have stor ros, siger spillende træner for Thisted Jacob Kjær.

I kampens første 30 minutter kom gæsterne frem til tre kæmpe chancer. Desværre for hjemmeholdet havde de dog ikke skarpheden i første halvleg. Det havde til gengæld hjemmeholdet fra Lemvig, og i henholdsvis det 38- og 41. minut fik de scoret.

I anden halvleg forsøgte TFC sig med at slippe tøjlerne og jagte comebacket. I det 50. minut fik udeholdet så noget momentum, da Jens Bak fik reduceret efter et hjørnespark. I jagten på en yderligere scoring satsede thyboerne meget offensivt, og i det 59. minut udnyttede Lemvig så Thisteds offensive satsning til at slå en kontra og lukke kampen med hjemmeholdets tredje scoring. Den scoring tog momentum fra udeholdet, og i det 68. minut kom TFC bagud med 1-4. Kort før slutfløjt fik gæsterne så pyntet lidt på resultat, da Nicklas Holst fik reduceret til slutstillingen 2-4.

- Vi fik en god start på anden halvleg, men efter deres tredje scoring blev det en noget rodet kamp, siger Jacob Kjær, der fortsat tror på, at hans mandskab kan overhale Vinderup og dermed definitivt undgå nedrykning.

- Det kommer til at kræve nogle resultater, men vi har en tro på det, og Vinderup har også et svært program, siger Jacob Kjær.

Thisted FC møder i deres sidste kamp Morsø FC på hjemmebane