Thisted FC meldte sig for alvor ind i topstriden

THISTED:Thisted FC leverede en pragtpræstation, da de lørdag tog en flot og vigtig sejr på hjemmebane mod Aalborg Freja. Thyboerne leverede nemlig noget af sæsonens bedste spil, og thyboerne vandt kampen med 3-1.

- Det var nok forårets bedste præstation, og vores pasningsspil var nok noget af det bedste i rigtig lang tid, siger Thisted-træner Frederik Olsen.

Fra starten af kampen tog hjemmeholdet taktstokken i opgøret, og allerede i det 4. minut kom TFC foran med 1-0. Et hjørnespark fandt pandebrasken på Asger Furbo, og han headede bolden i mål. Efter føringsmålet fortsatte hjemmeholdet med at dominere, men i det 16. minut fik Aalborg Freja udlignet lidt mod spil og chancer. To Thisted-spillere gik fejl af hinanden ved et indlæg fra Aalborg Freja, og det resulterede i, at aalborggenserne fik udlignet til 1-1. Udligningen slog dog ikke hjemmeholdet ud, og thyboerne fortsatte deres gode spil. I det 26. minut tog Lukas Andersen en flot dribletur, hvor han snød et par Aalborg Freja-spillere. Efterfølgende fandt han Asger Furbo med et knivskarpt indlæg, og Asger Furbo kunne score sit andet mål og bringe sit hold foran. I den resterende del af første halvleg havde TFC overhånden, men der faldt ikke flere scoringer før pausen.

Efter pausen kom Aalborg Freja bedre med, og udeholdet kom frem til flere chancer. Bedst som det trak op til en udligning, lukkede hjemmeholdet dog kampen. Nikolaj Rahbæk satte sig igennem med sin fart, og det vilde ridt endte med, at han scorede til 3-1. Målet tog en smule brodden af Aalborg Frejas pres, men i det 89. minut fik Aalborg Freja mulighed for at rå reduceret, da de fik tilkendt et straffespark. Straffesparket blev efterfølgende reddet af Alexander Kostow, hvilket var med til at TFC bevarede en bemærkelsesværdig stime. Tre gange i denne sæson har thyboerne nemlig fået dømt et straffespark mod dem, men alle tre gange er sparket blevet reddet. Straffesparket var sidste nævneværdige aktion i kampen, og TFC vandt kampen med 3-1.

- Vores omgang med bolden var helt fantastisk, og så var vi også kyniske, når vi fik chancen, siger Frederik Olsen.

Byder sig til i toppen

Med lørdagens sejr byder Thisted FC sig for alvor til toppen af jyllandsserien, hvor holdet halvvejs gennem sæsonen ligger nr. 2 med blot et point op til Jetsmark på 1. pladsen.

- Sejren i dag var virkelig et statement fra vores side. Nu har vi isoleret os lidt i toppen, og allerede i næste kamp har vi et sandt topbrag, når vi møder Vejgaard, siger Frederik Olsen.