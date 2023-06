Thisted FC rykkede nærmere overlevelse i serie 2

THISTED:Serie 2-holdet fra Thisted FC kæmper for at redde sig endnu en sæson i serie 2, og thyboerne jagter benhårdt rækkens tredjesidste plads, der udløser playoff kampe om overlevelse i serie 2. Lørdag skulle thyboerne så ud i et vaskeægte bundrama, da TFC på eget græs mødte Holstebro. Inden kampen var Thisted FC placeret som tredjesidst i tabellen med 11 point, mens Holstebro befandt sig under nedrykningsstregen med 9 point. TFC fik efter lørdagens opgør skabt luft ned til Holstebro under stregen, for thyboerne vandt med hele 4-0 og har dermed fem point ned til direkte nedrykning med to kampe tilbage af sæsonen

- Det var en rigtig vigtig sejr, og nu er vi næsten sikre på ikke at rykke direkte ned, siger spillende træner for Thisted Jacob Kjær

Hjemmeholdet fra Thisted lagde bedst ud i bundopgøret, og i det 7. minut tog hjemmeholdet føringen, da Mikkel Andersen satte sidste fod på et rigtig godt Thisted-opspil. Efter målet til 1-0 kunne TFC ikke helt finde intensiteten i deres spil. Alligevel blev Holstebro holdt fra fadet i første halvleg, og værterne kunne gå til pause med en føring på 1-0.

Fra anden halvlegs start leverede TFC så noget af det bedste spil i hele sæsonen, og i løbet af 30 fantastiske minutter fik de afgjort kampen. I det 53. minut kom hjemmeholdet foran med 2-0, da Jens Bak fik scoret, og i det 61. minut blev det så 3-0, da Jacob Kjær kom på måltavlen. I resten af halvlegen havde hjemmeholdet styr på opgøret. Undervejs i opgøret fik en Holstebro-spiller direkte rødt kort, da han nikkede en Thisted-spiller en skalle. I det 88. minut rundede Jacob Kjær så den gode kamp af med en scoring til slutstillingen 4-0.

- De første 30 minutter af anden halvleg spillede vi måske noget af sæsonens bedste spil, siger Jacob Kjær.

Med den direkte nedrykning næsten afværget, vil Thisted nu bruge de to næste kampe på at jagte Vinderup, der befinder sig lige over TFC i tabellen.

- Vi er kun et point efter Vinderup, men omvendt har vi to meget svære modstandere i de sidste kampe. Vi møder Lemvig og Morsø, der nogle af rækkens bedste hold, og så har de begge 2. pladsen at spille for, siger Jacob Kjær.