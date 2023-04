Thisted FC sejrede efter drama mod Aabybro i jyllandsserien

AABYBRO:Thisted FC's herrer i jyllandsserien skulle lørdag op mod rækkens bundprop i skikkelse af Aabybro. På udebane skulle TFC forsøge at tage tre point mod et hold, der blot har hentet to point efter deres første fire kampe. Selv havde TFC hentet otte point, og med en sejr i lørdagens opgør ville thyboerne fortsætte med at hænge på rækkens øvrige tophold. Selvom kampen mod Aabybro på papiret lignede tre lette point, så udviklede opgøret sig til et sandt drama, hvor kampens slutfase bød på et misbrugt straffespark og et sent sejrsmål til TFC. Efter at have været i problemer undervejs vandt TFC dog opgøret med 3-2.

- Det var vildt til sidst, mere er der ikke rigtig at sige til det, siger Thisted-træner Frederik Olsen.

Allerede tidligt i opgøret kom TFC i modvind. I det 7. minut kom hjemmeholdet fra Aabybro nemlig foran. Målvogter Tobias Riis sparkede bolden lige ud i fødderne på en Aabybro-spiller, og så var thyboerne bagud med 0-1. Til lørdagens kamp stillede TFC med hele seks U19-spillere, og de unge spillere blev hurtigt udfordret af en voldsom fysik fra Aabybro. Som halvlegen skred frem fik TFC bedre styr på Aabybro, og i det 38. minut fik Lucas Agesen så udlignet til 1-1, hvilket også var stillingen til pause.

Efter pausen var TFC mest på bolden, men de havde svært ved at bryde Aabybro op. I det 51. minut kom så føringsmålet til TFC. Lucas Agesen sparkede et frispark i muren, bolden hoppede dog tilbage til ham, og cirka 18 meter ude hamrede han nådesløst bolden i kassen til 2-1. Efter føringsmålet var udeholdet fortsat mest på bolden, dog uden for alvor at blive farlige. I det 72. minut fik Aabybro så udlignet lidt ud af ingenting. En lang bold fra Aabybro blev snittet videre, og med en skarp afslutning fik en Aabybro-spiller udlignet til 2-2. Udligningen fra Aabybro skulle vise sig at blive startskuddet til en meget hektisk slutfase. Den hektiske slutfase startede i det 75. minut, da Magnus Andersen blev snydt for et straffespark, og fem minutter senere fik Aabybro så tilkendt et straffespark efter en lignende situation. Det efterfølgende straffespark blev så pillet på fornem vis af Tobias Riis, og dermed gjorde han skaden fra det første mål god igen. I det 85. minut kom så den helt store TFC-forløsning, da en sprudlende Lucas Agesen scorede sit tredje mål i kampen. Fra baglinjen fandt Magnus Andersen Lucas Agesen, og med stor sikkerhed sparkede han bolden i mål og bragte TFC foran med 3-2. I kampens sidste minutter forsøgte Aabybro at presse på for en udligning, men TFC fik holdt Aabybro fra fadet, og dermed kunne TFC glæde sig over en sejr på 3-2.

- Det var med hiv og sving, men når sæsonen er slut, så vil der stadig så tre point til TFC, også selvom vi var i problemer undervejs, siger Frederik Olsen, der samtidig roser sin keeper, Tobias Riis, for en vigtig redning på straffe. Det er faktisk anden gang i sæsonen at Tobias Riis piller et straffe.

- Han er bare et bæst derinde på stregen, og det er virkelig fedt, at have ham derinde, siger han.

Rækken er knækket

Med lørdagens sejr isolerede TFC Aabybro i bunden af rækken, mens thyboerne selv holdt sig til i toppen. Det faktum glæder Frederik Olsen sig også over.

- Sejren i dag var vanvittig vigtig. Nu er rækken knækket over på midten, og der er tale om en decideret top og bund, hvor vi byder os til i toppen, siger Frederik Olsen

Lørdagens sejr efterlader TFC på 3. pladsen i jyllandsserien.